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交給球探了！林岳平看完選秀名單：一頭霧水　眼前戰績先顧好

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

2025年中華職棒年度選秀會將於6月30日舉行，報名人數達到180人，僅次於2023年創下的185人紀錄，寫下歷來第二高報名數。統一獅本屆位於第5順位，總教練林岳平稍早看了一下名單，直呼：「一頭霧水！」

林岳平解釋，自己僅大致瀏覽名單，目前的重心仍放在球隊比賽，選秀作業主要由球探部門負責，他僅提供戰力需求方向。

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目前球隊是缺哪一位置呢？林岳平強調，「當然還是投手。」他直言，好投手各隊都需要。

中職今日下午公告今年完整選秀名單，林岳平笑稱看完是一頭霧水，「我也是看你們的新聞才知道有誰啊！」他坦言，有些名字、人選都是看到媒體報導提到，再回頭詢問球探部門。

至於最近有印象深刻的選手嗎？林岳平說，「有啊！西苑冠軍戰的投手啊，他不錯，因為剛好有看到，所以有印象。」他口中的投手，正是外型神似富邦悍將左投陳仕朋的王奕翔。

王奕翔在玉山盃冠軍戰中以後援身份登板，投出3.1局送出4次三振，僅失2分且皆為非自責分，最終獲選為賽會MVP。

今年報名名單中有多達72位為高中應屆畢業生。其中，平鎮高中的江庭毅與普門中學的張育豪，在捕手位置上備受矚目；台東體中的游擊手朱盟同樣是焦點人物。

國立體大的曾偉喆曾以「二刀流」選手聞名於高中時期，具備不錯的球速與運動能力，是被看好有機會挑戰首輪的潛力投手。穀保家商的外野手劉承佑則擁有長打火力、優異跑壘與廣泛守備範圍，有望成為新生代外野主力之一。

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