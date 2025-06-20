SGA失誤追平總決賽歷史紀錄！美媒點名雷霆G6慘敗「3大戰犯」

▲溜馬G6大勝雷霆，系列賽逼進搶七。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆原本滿懷希望能在G6於印第安納封王，捧起搬遷至奧克拉荷馬後首冠，結果卻是以91比108慘敗給溜馬，被拖進生死第7戰，終場比數甚至無法反映真實比賽內容，雷霆下半場多數時間都落後20至30分，靠垃圾時間的替補火力才縮小差距，賽後3位雷霆主力被點名是此戰的「戰犯」。

首先被點名的是霍姆葛倫（Chet Holmgren），這位年輕長人作為雷霆內線支柱，此戰表現極度掙扎，登場24分鐘僅得4分，9投2中、三分球更是3投全失，還發生2次失誤。

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▲霍姆葛倫在總冠軍系列賽被透納強勢壓制。（圖／達志影像／美聯社）

儘管身高達7呎，但他在禁區卻不斷被溜馬矮小球員打點，毫無威脅感，甚至整個系列賽都被溜馬火鍋王透納（Myles Turner）守死，6場比賽下來，霍姆葛倫投籃命中率僅35%、三分命中率僅12%，身體對抗能力嚴重不足。

第2位被點名的是有總冠軍賽經驗的卡魯索（Alex Caruso），他在G6表現全面失常，上陣22分鐘0分進帳，正負值-33，在隊上僅次於打破「歷史最差」紀錄的隊友威廉斯（-40）。

美媒指出，卡魯索此役在防守端屢遭突破，與前5戰判若兩人，在進攻端更是毫無貢獻。

▲卡魯索G6攻守兩端都失常。（圖／達志影像／美聯社）

陣中一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也逃不過批評，今天他雖然拿下全隊最高的21分，投籃命中率也尚可（15投7中），但此戰他發生多達8次失誤，追平個人季後賽紀錄，也追平總冠軍賽G6史上最多失誤紀錄。

▲吉爾吉斯-亞歷山大單場8失誤創下冠軍賽難堪紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

美媒點出，SGA本場經常在被包夾後強行出手，未及時傳導，數次被內姆哈德（Andrew Nembhard）抄截，也導致全隊出現21次失誤，被溜馬打出多波轉換快攻，是G6關鍵敗因。