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唐西奇搶先得知湖人易主期待見面　新老闆可能助詹皇圓夢

▲湖人唐西奇。（達志影像／美聯社）

▲唐西奇期待與湖人新老闆華特見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人昨（19）日傳出易主的震撼消息，陣中「金童」唐西奇（Luka Doncic）提前接獲通知，他也在社群媒體上發文表示，很期待與新老闆華特（Mark Walter）見面。《ESPN》提到，經營道奇隊有成的華特，有望成為天王詹姆斯（LeBron James）未來追尋NBA老闆夢路上的「寶貴資源」。

隨著巴斯家族即將出售湖人多數股權給億萬富豪、同時也是MLB道奇老闆的華特，唐西奇透過社群媒體發聲，「湖人是一支了不起的球隊，我很期待與Mark見面，也對球隊的未來感到興奮。我也非常感謝珍妮巴斯（Jeanie Buss）與巴斯家族對我的接納，很高興她未來仍會參與球隊事務，期待與他們一起奪下更多冠軍！」

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▲▼道奇老闆華特天價收購NBA豪門湖人，他被評為「安靜的背後大亨」。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特為道奇老闆並2度封王，未來也可能助詹姆斯實現經營夢。（圖／達志影像／美聯社）

各界對華特接手湖人幾乎一致看好，《ESPN》還提到，華特有望成為詹姆斯退役後的「寶貴資源」，詹皇的長遠目標是成為NBA球隊老闆，「儘管詹姆斯尚未做出最終決定，但一位接近他的消息人士透露，華特有望成為詹姆斯退役後追求擁有NBA球隊夢想的重要助力。」

湖人今夏將圍繞唐西奇與詹姆斯再度重組戰力，力拚重返巔峰。唐西奇今年季中加盟後繳出場均28.2分、8.1籃板、7.5助攻的成績；詹皇則還未決定是否執行5260萬美元的球員選項。

▲▼湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯曾公開表態想當NBA老闆，華特或成助力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka DoncicLeBron James

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