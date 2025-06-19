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勝利背後仍須檢討！古久保罕見對子弟兵說重話：有點拖累球隊

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（19）日在主場靠著余德龍9局下敲出再見安打，以2比1氣走統一7-ELEVEn獅，不僅搶下勝利，更阻止對手點亮上半季封王魔術數字。不過，賽事進行至3局下時出現一段插曲，讓猿隊總教練古久保健二賽後罕見對子弟兵說重話，坦言當時有點在拖累球隊。

當時比賽進行到3局下，樂天掌握進攻契機，布雷克遭連續兩支安打後，桃猿無人出局攻佔一、二壘。此時，林政華試圖犧牲觸擊，卻點出一顆飛往捕手方向的高彈小飛球。他在打擊後疑似誤判，站在原地未起跑，捕手林岱安見狀，機警選擇故意漏接，再與隊友聯手完成罕見的「2-5-4」雙殺守備。

布雷克隨後讓陳晨威擊出界外飛球，由林岱安再度完成接殺，統一瞬間結束這波危機，從無人出局一、二壘的險境脫身。

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對於這起關鍵Play錯失大好攻勢，古久保賽後嚴肅地說，「基本上已經打了快一半的比賽，又是以先發上場選手，還是不能有這種狀況發生，當然，我們教練團指導沒有做得很完全。」

「他本人應該是最了解當下狀況，當下發生的結果也沒辦法再討回來。」古久保進一步強調，這類狀況可能會讓比賽氣氛轉為負面，他提醒球員要設法在接下來打擊與守備上表現更好，「不要以失敗氛圍進行接下來比賽。」

古久保最後直言，「他應該知道自己發生很嚴重的失敗，這邊有點像是在拖球隊後腿，希望跟隊友說聲道歉，大致是這樣。」

▲▼林政華。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球樂天桃猿統一獅古久保重要比賽影音

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