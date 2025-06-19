黃暐傑渴望比賽！經紀公司曝選秀想法　已開始牛棚有望9月實戰

▲響尾蛇黃暐傑。（圖／資料照）



記者王真魚／綜合報導

曾登上美國職棒大聯盟的旅美投手黃暐傑，今（19日）中午壓線報名中華職棒年度選秀。對於黃暐傑近期狀況，經紀公司展逸透露，目前他已進入牛棚階段，預計9月可望正式重返比賽場上。

黃暐傑於2014年旅美，加入亞利桑納響尾蛇，2019年效力德州遊騎兵，並短暫登上大聯盟，共出賽4場，防禦率3.18。他於2021年轉戰多明尼加冬季聯盟，2022年重返美職，加盟舊金山巨人，並透過規則五選秀轉戰匹茲堡海盜。

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不過近年因傷勢影響發展，前年春訓期間雖受邀參加大聯盟熱身賽，卻因右手肘韌帶撕裂接受手術，原本復健進度順利，已進入實戰打擊練習（Live BP）階段，不料同年6月再次感到不適，進一步檢查後確診為肌腱撕裂，再度動刀治療。

好消息是，黃暐傑近期恢復進度良好，牛棚練投情況穩定，球速已回升至140公里以上。

對於今日壓線報名，展逸透露，黃暐傑原先規劃年底赴多明尼加參加冬季聯盟，爭取2026年重返美職的機會。

但隨著身體狀況日益穩定，他也愈來愈渴望盡快回到比賽節奏，在與家人深思熟慮後，決定投入今年選秀。

今年中職選秀報名截止時間為今天中午12時，聯盟預計明（20）日正式公佈完整報名名單。選秀會將於6月30日登場，選秀順位依序為台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅以及中信兄弟。

備受矚目的選手包括穀保家商外野手劉承佑、東大體中游擊手朱盟，以及普門中學的張育豪和平鎮高中的江庭毅兩位高中捕手。同樣出身平鎮的兩名投手邱立璿、哀宥宇，以及新北市成棒隊韋宏亮、國體大一投手曾偉喆，都受到關注。

其中劉承佑、朱盟以及張育豪和邱立璿、曾偉喆都是選秀首輪熱門，張育豪更被看好有望成為狀元，他也已經繳交報名資料。