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長中繼5局助道奇5連勝　弗羅布萊斯基：想自己投到底

▲▼道奇弗羅布萊斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗羅布萊斯基長中繼5局奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇24歲左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）今（19）日對戰教士中繼表現出色，他從第5局接手投球，主投5局、失2分，搭配史密斯（Will Smith）在9局下的再見轟，成功幫助球隊拿下5連勝，也收下個人本季第2勝。

弗羅布萊斯基賽後表示，「我真的很想投長局數，積極搶下好球數，持續壓制打者，心中想的是幫助牛棚，盡可能讓其他人休息，我想自己投到底。」

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這位去年才升上大聯盟的年輕左投，今年開季至今起伏較為不穩，4月9日對國民先發，但投5局就失8分，成為敗戰投手；5月16日對運動家的比賽中，他以後援身分投了4局無失分、僅被敲1安，並拿下勝投，然而今日他再度把握機會，成功中繼5局，成為本場奪勝的關鍵功臣。

此戰他從5局開啟長中繼，雖於9局遭追平，但靠著史密斯的再見轟收下勝投，他說，「這是場精彩比賽，我其實已準備繼續投下個半局，沒想到出現了再見全壘打，今天的投球我非常滿意。」

目前弗羅布萊斯基本季累積5場出賽，戰績2勝2敗、防禦率5.18。


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