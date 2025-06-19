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大谷翔平下一場登板先發確定！羅伯斯曝23日出戰國民

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊今天對教士靠捕手史密斯（Will Smith）再見轟，以4比3逆轉贏球，取得近期5連勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後宣布，大谷翔平下一戰登板時間確定，預計是23日（台灣時間）主場對國民隊先發。

大谷翔平6月16日（台灣時間17日）對教士之戰重返投手丘，這是他自2023年8月23日效力天使隊以來，時隔約1年10個月再度登板。他當時投了1局共28球，被敲2支安打、失1分，但最快球速達到100.2英里（約161.3公里）。

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羅伯斯在賽後被問及接下來的先發輪值時表示，「啊，是的……山本由伸明天先發，克蕭（Clayton Kershaw）周五（台灣時間6月21日），梅伊（Dustin May）周六（台灣時間周日，6月22日），然後翔平（大谷翔平）是星期日（台灣時間周一，6月23日）登板。」

大谷翔平今天對教士4打數無安打，連兩場比賽未敲安打，不過球隊以再見全壘打贏球仍讓他相當開心。

據外媒報導，他在比賽結束後向進入休息區的媒體打招呼說：「辛苦了～」隨後對球團工作人員表示，「See you guys！」並在賽後12分鐘內迅速離開球場回家。

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