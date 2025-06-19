大谷翔平進化了？日專家點出復出戰亮點：前所未見

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平歷經右肘手術後，於美國時間16日對教士之戰重返投手丘。這是他自2023年8月23日以來、睽違663天以投手身分登板。雖然僅投1局失1分，但展現出強勁球威與球路變化，尤其大量使用伸卡球（Sinker）成為復出戰一大亮點。

根據日本棒球評論家新井宏昌分析，大谷本場共投28球，其中包含12球四縫線速球、8球滑球、1球指叉球，以及高達7球伸卡球。這種伸卡球過去並非大谷的主力球種，此戰卻明顯提高使用頻率。

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對於大谷翔平大量使用伸卡球，新井宏昌表示，「手術前的大谷主要靠四縫線速球、滑球和大幅變化的橫掃球來對付打者，在面對得點圈有跑者或逼近兩好球時，才會稍微增加指叉球的使用量。我從沒看過他單場一局內投這麼多顆伸卡球。」

伸卡球具有下墜與內飄特性，容易讓打者打成滾地球出局。實戰中，大谷便以一顆153公里的伸卡球讓教士右打者柏加茲（Xander Bogaerts）擊出三壘滾地球，化解得點圈危機。

新井認為大谷有意將伸卡球納入他全新的投球風格中，「這場復出戰就是一次試驗。」

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「投手的武器越多越好。即使像大谷這樣擁有160公里速球與犀利變化球的能力，在大聯盟也無法單靠幾種球路就吃遍天下，因為只要被對手猜到球種，就會被擊中。」新井說。

新井也指出了一個顯著的變化：大谷的投球姿勢從以往固定使用的「set position（固定式姿勢）」改為「無繞臂姿勢（no windup）」，即啟動前先將左腳稍微往後移動的形式。這種新動作他從春訓開始就有練習。

「或許他是想讓速球的出手更有爆發力吧。使用set position的話，動作整體會比較『保守』，而這樣的新動作可能讓他的球更有衝擊力。」