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LLB中華隊不敵日本B組居次　4強戰硬碰「大魔王」韓國

▲賽後中華隊與日本隊合影。（圖／主辦單位提供）

▲賽後中華隊與日本隊合影。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽18日進入第三天賽程，B組迎來關鍵戰役，中華隊與日本兩支皆取得2連勝的隊伍正面交鋒，爭奪小組第一。中華隊雖數度攻佔得點圈，但無法有效得分，最終以1比7敗給日本，確定以分組第二晉級，準決賽將對上A組「大魔王」韓國隊。

中華隊在1局上靠保送、安打與野選形成無人出局滿壘的絕佳機會，但日本先發投手石井大翔沉著應對，連抓3個出局數化解危機。氣勢轉移下，日本1局下連續獲得3次保送，隨後靠3支安打串聯攻下4分。

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中華隊第2局再度攻佔三壘但仍未得分，日本在3局下追加1分；4局上中華隊又形成一、三壘有人的好機會，但打出雙殺無功而返，日本則在4局下再灌2分，將比數擴大至7比0。中華隊直到7局上靠對方捕手傳球失誤才破蛋，但無力再追，終場就以1比7吞敗。

日本全勝拿下B組第一，準決賽將交手A組第二菲律賓；中華隊2勝1敗排B組第二，準決賽將硬碰A組三連勝的強敵韓國。

日本總教練行木貴之表示，首局關鍵守下滿壘危機後士氣大振，「小朋友把訓練內容都發揮出來，是目前三場中表現最好的一場。」他也特別稱讚守備端心理素質強大，「我們強調攻擊型守備，投手知道背後有隊友支援，所以不用慌。」

本場貢獻2打數2安、3打點的寺田大智也表示：「每次輪到我打擊都是得分機會，就把握機會幫隊友送回來。第一球通常最好打，我就積極揮擊。」

關鍵字： 少棒中華隊日本亞太資格賽敗局

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