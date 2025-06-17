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黃暐傑開始牛棚！是否投入選秀？與家人討論「壓線決定」

▲▼ 黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）

▲黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）

記者王真魚／台北報導

旅美投手黃暐傑曾上過大聯盟，是否投入今年季中選秀備受關注，目前中職尚未收到任何旅外好手的選秀報名表。不過，黃暐傑確實有在考慮，所屬經紀公司展逸表示，他與家人討論中，預計最後截止日前做出最終決定。味全龍總教練葉君璋則表達期待之意，認為黃暐傑若回來中職打球，對整體環境是一大助益。

黃暐傑於2014年旅美，加入亞利桑納響尾蛇，2019年效力德州遊騎兵，並短暫登上大聯盟，共出賽4場，防禦率3.18。他於2021年轉戰多明尼加冬季聯盟，2022年重返美職，加盟舊金山巨人，並透過規則五選秀轉戰匹茲堡海盜。

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不過近年因傷勢影響發展，前年春訓期間雖受邀參加大聯盟熱身賽，卻因右手肘韌帶撕裂接受手術，原本復健進度順利，已進入實戰打擊練習（Live BP）階段，不料同年6月再次感到不適，進一步檢查後確診為肌腱撕裂，再度動刀治療。

目前黃暐傑已恢復牛棚練投，球速回升至140公里以上。味全龍副領隊曲信恩過去在美國，曾擔任黃暐傑的翻譯，兩人關係深厚，總教練葉君璋藉此從旁了解他的進度。

「他目前看起來還在復健中，還沒有完全恢復完成的感覺，應該無法馬上進入實戰。」葉君璋坦言，關鍵在於球團是否願意相信他能恢復到過去的狀態。

談到黃暐傑的投球特質，葉總表示，「他的球質很好，投球很有力，這也是他能登上大聯盟的原因。」至於定位，葉君璋認為先發與後援都具備條件，「就看把他選進來的球隊，會希望他在哪一個位置。」

黃暐傑有機會投入選秀？對此經紀公司展逸今表示，「暐傑仍在與家人討論，應該會在最後一天才做出決定。」

如果真的決定參加選秀，葉總樂觀其成，「我想對我們中職環境來說是一件好事。」他直言，「畢竟他曾經站上大聯盟舞台，代表投球能力具備一定水準。」

關鍵字： 黃暐傑中職味全龍美國職棒選秀

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