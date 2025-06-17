兄弟抗議後勁釘鞋！洪總不滿、艾速特一舉動聲援　魔鷹開轟反擊

▲台鋼雄鷹今天主場迎戰中信兄弟，尚未開打就火藥味十足。後勁原定先發登板，卻因穿著白色釘鞋遭中信兄弟提出異議。雙方針對鞋色規範產生爭議 。（圖／截自cpbl.tv)

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今天主場迎戰中信兄弟，尚未開打就火藥味十足。後勁原定先發登板，卻因穿著白色釘鞋遭中信兄弟提出異議。雙方針對鞋色規範產生爭議，後勁一度把鞋頭塗黑，最終還是換了一雙鞋，艾速特「good teammate」隨後幫他把鞋掛在休息室上，以示抗議。

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兄弟總教練平野惠一在賽前就注意到後勁的鞋色問題，並表達疑慮，依據中職規章第9章第20條規定，球員釘鞋顏色需一致（主色須達50%以上），若不符規定，雖不影響出賽資格，但將被罰款1萬元。

台鋼為此緊急拿出奇異筆想將後勁的白鞋塗黑，甚至總教練洪一中也親自上場與裁判溝通表達不滿。

▲台鋼為此緊急拿出奇異筆想將後勁的白鞋塗黑 。（圖／截自cpbl.tv)

最後，為求比賽順利進行，後勁索性更換一雙黑色釘鞋，才順利完成登板準備。場邊還出現有趣畫面，隊友艾速特（Kade McClure）將後勁換下的白鞋掛在休息區，帶有嘲諷意味。

面對兄弟開賽前「拐氣」，後勁登板後不受影響，首局投出三上三下，包括三振岳政華，2局三振重砲許基宏，雖保送詹子賢，但讓江坤宇擊出雙殺。

2局下，後勁獲得火力應援，魔鷹轟出陽春砲，本季第15轟出爐，穩居全壘打王，顏郁軒適時安打再添1分。

值得一提的是，兄弟在2局打完就用掉2次挑戰，包括江坤宇2局上擊出的雙殺打，以及2局下的本壘攻防。

▲艾速特把小白鞋掛起來 。（圖／截自cpbl.tv)