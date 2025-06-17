運動雲

>

兄弟抗議後勁釘鞋！洪總不滿、艾速特一舉動聲援　魔鷹開轟反擊

▲▼ 洪一中 。（圖／截自cpbl.tv)

▲台鋼雄鷹今天主場迎戰中信兄弟，尚未開打就火藥味十足。後勁原定先發登板，卻因穿著白色釘鞋遭中信兄弟提出異議。雙方針對鞋色規範產生爭議       。（圖／截自cpbl.tv)

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今天主場迎戰中信兄弟，尚未開打就火藥味十足。後勁原定先發登板，卻因穿著白色釘鞋遭中信兄弟提出異議。雙方針對鞋色規範產生爭議，後勁一度把鞋頭塗黑，最終還是換了一雙鞋，艾速特「good teammate」隨後幫他把鞋掛在休息室上，以示抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兄弟總教練平野惠一在賽前就注意到後勁的鞋色問題，並表達疑慮，依據中職規章第9章第20條規定，球員釘鞋顏色需一致（主色須達50%以上），若不符規定，雖不影響出賽資格，但將被罰款1萬元。

台鋼為此緊急拿出奇異筆想將後勁的白鞋塗黑，甚至總教練洪一中也親自上場與裁判溝通表達不滿。

▲▼ 洪一中 。（圖／截自cpbl.tv)

▲台鋼為此緊急拿出奇異筆想將後勁的白鞋塗黑 。（圖／截自cpbl.tv)

最後，為求比賽順利進行，後勁索性更換一雙黑色釘鞋，才順利完成登板準備。場邊還出現有趣畫面，隊友艾速特（Kade McClure）將後勁換下的白鞋掛在休息區，帶有嘲諷意味。

面對兄弟開賽前「拐氣」，後勁登板後不受影響，首局投出三上三下，包括三振岳政華，2局三振重砲許基宏，雖保送詹子賢，但讓江坤宇擊出雙殺。

2局下，後勁獲得火力應援，魔鷹轟出陽春砲，本季第15轟出爐，穩居全壘打王，顏郁軒適時安打再添1分。

值得一提的是，兄弟在2局打完就用掉2次挑戰，包括江坤宇2局上擊出的雙殺打，以及2局下的本壘攻防。

▲▼ 洪一中 。（圖／截自cpbl.tv)

▲艾速特把小白鞋掛起來        。（圖／截自cpbl.tv)

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹中信兄弟球鞋爭議魔鷹中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平睽違663天登板狂飆161公里　道奇主場全場歡呼

大谷翔平睽違663天登板狂飆161公里　道奇主場全場歡呼

強勢回歸！大谷翔平道奇首戰數據曝光　僅1球擊球達「強勁」標準

強勢回歸！大谷翔平道奇首戰數據曝光　僅1球擊球達「強勁」標準

快訊／統一獅內野手林靖凱左膝動刀　連兩年球季提前報銷

快訊／統一獅內野手林靖凱左膝動刀　連兩年球季提前報銷

興奮迎戰大谷翔平　教士總教練：要成為一流就得擊敗一流

興奮迎戰大谷翔平　教士總教練：要成為一流就得擊敗一流

睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日子

睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日子

林台加列入經典賽觀察名單　曾總：我覺得Power不錯

林台加列入經典賽觀察名單　曾總：我覺得Power不錯

快訊／攻城獅戰力「大洗牌」！　王子綱、周伯勳等4人不續約

快訊／攻城獅戰力「大洗牌」！　王子綱、周伯勳等4人不續約

中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀

中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

大谷翔平二刀流復出飆速161、敲雙安2打點　道奇6比3擊敗教士

大谷翔平二刀流復出飆速161、敲雙安2打點　道奇6比3擊敗教士

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

熱門新聞

大谷翔平睽違663天登板狂飆161公里　道奇主場全場歡呼

強勢回歸！大谷翔平道奇首戰數據曝光　僅1球擊球達「強勁」標準

快訊／統一獅內野手林靖凱左膝動刀　連兩年球季提前報銷

興奮迎戰大谷翔平　教士總教練：要成為一流就得擊敗一流

睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日子

林台加列入經典賽觀察名單　曾總：我覺得Power不錯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平飆161公里　道奇主場全場歡呼

2數據肯定投手大谷表現　僅1球強勁！

3林靖凱左膝動刀　連兩年球季提前報銷

4教士總教練興奮迎戰大谷翔平

5睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄

最新新聞

1黃暐傑投入選秀？與家人討論中

2鑀龍復健順利有望留下？

3兄弟抗議後勁釘鞋！艾速特一舉動聲援

4先發、牛棚都扛！艾璞樂期待下半季...

5新秀鍾允華自責留危機收到陳傑憲暖心鼓勵

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

李珠珢朴星垠夢幻連動！　人氣女神跳應援全場暴動

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366