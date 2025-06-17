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旅台姜東雨登棒球實境秀韓綜　台韓選秀資格引PD關注

▲吳鳳科大姜東雨。（圖／截自YT頻道：스튜디오시원 StudioC1）

▲吳鳳科大姜東雨。（圖／截自YT頻道：스튜디오시원 StudioC1）

記者楊舒帆／綜合報導

曾在韓國獨立聯盟打出超高打擊率的外野手姜東雨，來台就讀吳鳳科大的他，目前參加韓國實境節目《花火野球》第二季，近日受訪時透露將投入2026年KBO新人選秀，引發外界關注，是否會是下一位從節目出身、真正跨入職業殿堂的選手。

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姜東雨效力於獨立聯盟球隊華城Koriyo，去年賽季112打數敲出50支安打，打擊率高達0.446，勇奪聯盟打擊王。他現在也成為韓綜《花火野球》戰士隊的成員之一。

據韓媒《etoday》報導姜東雨受訪時分享棒球啟蒙過程：「小時候跟媽媽去吃飯，看到棒球部的學長們一起吃飯，媽媽就說『你打棒球應該也會很帥』，所以我就開始打棒球了。」

除了棒球表現，姜東雨的學歷背景也成為關注焦點。他透露原本在韓國讀二年制專科，20歲那年決定退學後，選擇到台灣就讀吳鳳科技大學。「我覺得在台灣既可以學中文、又可以繼續打球，比起在韓國念完四年制卻無法進職棒，未來選擇會更窄，不如來台灣讓自己多一點可能性。」有趣的是，其實他在2011年就曾來台參加過U12世界盃，開啟與台灣的緣分。

目前就讀大四的姜東雨表示，課程採遠距方式進行，他將在今年畢業，並計畫以海外大學畢業生身分參加KBO選秀。同時，因為他在台灣唸過四年大學，也符合中職選秀資格，當節目製作人張始源提到這點時，也直呼他的情況有點複雜。

節目談到與《花火野球》隊友文敎元（音譯）的比較，姜東雨也自信表示：「他曝光度比較高沒錯，但在實際球技上，我認為自己不輸他，甚至在守備跟打擊上我都更有自信。」

影片中，節目製作人張始源當場宣布錄取他成為正式成員，姜東雨也感性表示：「感謝教練與團長給我機會，我會努力不讓大家失望，盡全力打出好表現，用結果來回報團隊信任。」

關鍵字： 姜東雨吳鳳科大棒球台灣KBO

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