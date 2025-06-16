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昔U12國手拚職棒夢！蔡誥翔棄投從打吸睛　陽益政藉運科找回球速

▲陽益政。（圖／中職提供）

▲陽益政。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒新人測試會16日在天母棒球場登場，棄投從打的輔大蔡誥翔與台體大一年級投手陽益政參與測試，兩人分別為2015年、2017年U12中華隊的成員。

蔡誥翔於鶯歌工商時期展現二刀流潛力，高三以野手為主；升上輔仁大學後，大三以前以投手為主，大四則轉為野手，並在大專盃有亮眼表現。

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蔡誥翔表示，感謝教練團給予機會，其實在桃園盃初期轉型為野手時表現並不理想，後來在大專聯賽把握住機會，也成為球隊奪冠的要角。他在大專盃的打擊率為0.312，春季聯賽為0.269。

透過重訓提升身體素質後，打擊表現也有所進步。蔡誥翔說：「當時其實沒有特別想著是否以野手挑戰職棒，就是順其自然，先把比賽打好。」此次以野手身分參加中職測試會，盼望能吸引球探目光。

臺體大一年級投手陽益政去年曾參與中職選秀，但未獲青睞，讓他一度感到挫折。升上大學後受髖關節傷勢困擾，一度想放棄棒球。

曾赴美參加貝比魯斯青棒賽並飆出93英里（約150公里）球速的他，因傷球速一度下滑。近半年投入運動科學訓練，春季聯賽已回升至144公里，投球狀態更輕鬆。原本擅長滑指叉球與變速球的他，近期也新增滑球武器，希望以不同角度與打者對決。他坦言：「這次選秀想拚一次看看，但測試會太緊張了，沒能把握。」

▲蔡誥翔。（圖／中職提供）

▲蔡誥翔。（圖／中職提供）

關鍵字： 中職新人測試二刀流大專盃未來之星

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