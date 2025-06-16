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扶持「年輕核心」有成　公牛與總教練多諾萬洽談續約

▲▼公牛總教練多諾萬。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛有意續約總教練多諾萬。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據NBA記者名史坦（Marc Stein）報導，公牛目前正與總教練多諾萬（Billy Donovan）洽談續約事宜。自2020-21賽季接掌兵符以來，多諾萬的執教成績雖稱不上亮眼，但公牛高層對其執教能力仍具高度信任，並準備以續約方式展現支持。

多諾萬任內僅於2021-22賽季帶隊闖進季後賽，該年是博爾（Lonzo Ball）、迪羅臣（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）與弗切維奇（Nikola Vucevic）首次合體，曾長時間穩居東區上半部戰績。不過隨著博爾重傷長期報銷，戰力明顯下滑，最終僅以第6種子身份止步首輪，遭公鹿橫掃。

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之後3季，公牛皆止步附加賽，始終無法重返季後賽舞台，然而，管理層認為多諾萬已在現有陣容下發揮應有成效，特別是近期逐步展現出對年輕球員的調教能力。2024-25賽季末段，球隊戰績回穩，也讓他執教續任聲勢再起。

▲▼公牛總教練多諾萬。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛肯定多諾萬訓練年輕球員有成。（圖／達志影像／美聯社）

公牛新賽季將寄望於吉迪（Josh Giddey）、布澤利斯（Matas Buzelis）與懷特（Coby White）等年輕球員的成長，並期待透過2025年選秀第12順位補強核心戰力。

多諾萬曾於2019-20賽季帶領原被看衰的雷霆挺進季後賽，獲選年度最佳教練第3名，自出道執教風格就以「將平凡陣容帶往非凡高度」著稱。根據《ClutchPoints》報導，公牛甚至已回絕尼克對多諾萬的面試邀請，展現續留決心。

關鍵字： NBA公牛懷特吉迪多諾萬

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