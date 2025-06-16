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中職6隊自辦測試比聯盟測試會更關鍵　積極選材各有盤算

▲中職測試會統一獅總教練林岳平、台鋼總教練洪一中、兄弟總教練平野惠一、富邦悍將總教練陳金鋒、味全龍總教練葉君璋。（圖／中職提供）

▲台鋼總教練洪一中出席中職測試會。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中職16日舉辦新人測試會，雖然6隊教練團與球探都有到場，且本次改採實戰形式進行，不過各隊普遍仍更重視自辦測試，並以不同方式觀察潛力好手。

在中職測試會後，味全龍預計在6月18日和6月19日進行自辦測試會，邀請超過50名球員，對打比賽，並進行科學儀器檢測，還有與球探進行面談等，多面向了解業餘選手。

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富邦悍將日前已經進行過測試，約有20餘位選手參與，投手與野手比例大致各半。副領隊兼農場主管林威助表示，球隊自辦測試會進行體能測試、牛棚投球測試，野手觀察打擊和守備測試。不會以實戰進行，畢竟選手母隊可能仍需安排練習，若控球不佳的投手投出觸身球就不太好。

林威助也說，投手部分則以牛棚內容為主，其他則由球探觀察比賽中的實戰表現。主要還是實際上讓教練團近距離觀察，比較看不到的動作，投球的尾勁，守備也是。

台鋼雄鷹總教練洪一中則說，每個球隊都有自己辦測試，只是規模大小而已，野手看打擊姿勢，以及觀察守備能力，牛棚投球測試看球質。不太可能採用實戰對打的方式，一次找大量選手不容易。

中信兄弟二軍總教練兼任農場主管彭政閔則透露，以LiveBP的形式為主，有時候會由二軍傷兵投手或較少投球局數的來當投手。統一獅之前有邀請測試選手加入二軍的自辦練習賽，例如去年黃騰威與陳維祥，也有隨隊練習等形式的測試。統一獅總教練林岳平也透露，本週會有幾名經紀公司推薦的選手來球隊隨隊訓練。

樂天桃猿15日剛結束自辦測試，副領隊沈鈺傑表示，投手與野手各半，就像比賽前練習的行程一樣，投手進行牛棚，打者進行打擊練習。

▲中職測試會統一獅總教練林岳平、台鋼總教練洪一中、兄弟總教練平野惠一、富邦悍將總教練陳金鋒、味全龍總教練葉君璋。（圖／中職提供）

▲樂天桃猿副領隊沈鈺傑。（圖／中職提供）

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