選秀小年？餅總、葉總提不同看法　測試會改實戰有看頭

▲中職測試會統一獅總教練林岳平（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒新人測試會16日在天母棒球場登場，首次以實戰對抗形式進行，獲得多位總教練肯定。統一獅總教練林岳平與味全龍總教練葉君璋皆親自到場，對於實戰改制與今年「選秀小年」現象，分別提出看法。

統一獅總教練「餅總」林岳平表示，「這個方式在領隊會議就有討論過，透過跑壘、守備等實戰情境，可以完整觀察選手在場上的能力與肢體動作。」味全龍總教練葉君璋也認為實戰比起過去靜態測試更具比賽感，不只投打可以被看見，球員整體狀態也能更清楚呈現。

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葉君璋提到，龍隊後續也將進行自辦測試會，與聯盟測試會名單重疊約10人，尚未特別鎖定任何位置，強調若球員具備「特殊能力與天份」，將納入考量。他也點名飆出152公里的林睿杰，以及打出完全打擊的童堉誠具備潛力，其中童堉誠的身材條件出色，是童琮輝的兒子，表現令人印象深刻。

對於今年外界普遍評為「選秀小年」，林岳平認為，主要是因為缺乏名氣較高的選手，選秀還是要根據球隊現況，看有沒有可以期待的選手。他強調，選秀的關鍵還是在於是否能選進「有機會成為球隊可用之兵」的選手，大小年只是看名氣，從長期追蹤方面去看，組建球隊是否有好的人選，需要跟球探討論。

而葉君璋則認為「選秀小年」的說法只是相對於前兩輪缺乏特別突出的球員，但整體與往年差異不大，「剩下的球員其實差不多，選擇上不會特別侷限於高中或大學生。」

去年第六輪挑選到高塩將樹，近期在一軍扮演牛棚要角。餅總坦言，「也不是說要找像高鹽這種的，而是在較後面順位，有沒有辦法找到對未來球隊需要的，也需要一點運氣，選手進到職棒有能力才有辦法，單純選秀只是先挑，剩下各方努力才有好的方向。」

▲味全龍總教練葉君璋。（圖／中職提供）