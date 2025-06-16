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狀元要慎選！洪一中曾觀察高中雙捕　強調選才須靠球探長期追蹤

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹握有本屆選秀狀元籤，總教練洪一中16日親赴天母棒球場，出席中職新人測試會。他坦言，這場測試會主要是給想進職棒的選手一個「實現夢想的測驗機會」。

洪一中表示：「聯盟辦理測試會，是希望給有心報名的選手圓一個夢想，各隊自行舉辦的測試會則是針對有基本篩選過的選手。有些實力相對不突出的球員，機會自然就少了些。」

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他補充：「每個球團都有球探部門，平時無論大賽或小比賽，球探幾乎都會到場觀察，因此要漏看有潛力的選手，機率其實不高。這些選手多半已被多次觀察、列入球探報告，來到這裡測試，某種程度上只是形式。」

針對張育豪、江庭毅兩位備受矚目的高中捕手，洪一中也表示曾現場看過一次，「我那次只是剛好在隔壁球場比賽，過去晃了10分鐘，看到張育豪獲得一次保送，沒有實際擊球。其實一整年球探都在外觀察，看一次是很難判斷的，棒球是需要長時間追蹤評估。」

談到狀元籤的選擇方向，洪總坦言：「我們每個位置都很缺，說實話目前還難以決定狀元人選。今年整體選手水準平均，沒有特別突出的類型，還需要和球探團隊進一步討論。真正比較明朗的時間點，應該會是選秀報名截止之後。」

關鍵字： 台鋼雄鷹洪一中測試會狀元籤職棒

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