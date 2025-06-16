獅隊短暫效力後重返臺體　黃騰威受高國慶、林威助啟發再拚選秀

▲黃騰威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

黃騰威曾有短暫加入統一獅自辦培訓的經歷，後來回到台灣體大持續磨練，在高國慶與林威助等教練的指導下，逐步調整打擊機制。

黃騰威從成德高中畢業後，以測試合約的形式加入統一獅短暫一個月，他與成德高中大一屆學長林泓弦一同訓練與出賽。雖未在選秀會上獲得青睞，卻累積了寶貴經驗

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「之前在統一獅打了很多比賽，隔天馬上就要調整、準備下一場，幾乎天天出賽，心態真的要很穩。否則有時候打不好會想太多。」黃騰威回憶說。

他最大優勢在於外野、內野兼具實力，內野方面二壘、三壘與游擊皆能勝任。他表示：「大專盃之前主要是守內野，下學期春季聯賽則以外野為主，出賽機會比較多。」

黃騰威也曾與高中同學、選秀首輪熱門人選林張子俊有過投打對決，他說：「大專盃時曾從他手中敲出安打，他也有讓我吞下三振。他高中時期協調性就很好，也有一定球速，現在轉為四分之三側投，尾勁更強。」

談及打擊動作的調整，黃騰威坦言：「高中時與現在差很多，過去比較像砍擊方式，以短程安打為主。在統一獅期間，國慶前輩等教我打擊觀念，要把球打紮實，他也說我有這個實力，不該輕言放棄。」

他補充道，在臺體時接受林威助的客座指導：「他幫我調整動作，把準備動作收回來，延長看球時間、拉長續力，希望能把球打得更扎實。」