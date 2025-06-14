U18藍白培訓36人名單出爐　去年亞青冠軍4人獲選

▲玉山盃台中市奪U18組訓權。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃14日落幕，由台中市獲選U18中華隊組訓權，將出征9月在沖繩舉辦的U18世界盃。選訓委員會挑出36人藍白對抗賽培訓隊名單，去年U18亞洲盃冠軍陣容，包含陳世展、江庭毅、張育豪、蔡琞傑都再次入選培訓隊。

據青棒國手選拔辦法，從玉山盃、黑豹旗及高中木棒聯賽中的大分單，遴選表現優異並具備潛力的36名球員。

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教練團

總教練：廖宏淵（興大附農）

教練：蔡秉師（臺中新社）、邱子愷（臺中西苑）、張榮勳（高雄三民）

投手名單（14人）



1 楊曜丞 新北穀保

2 楊辰浩 新北穀保

3 羅于晏 新北穀保

4 劉任右 桃園平鎮

5 何樺 桃園平鎮

6 賴謙凡 桃園大溪

7 雷皓博 北科附工

8 陳世展 東大體中

9 蘇嵐鴻 高雄三民

10 鄭品紳 高雄普門

11 鍾亦恩 臺中西苑

12 王奕翔 臺中西苑

13 林承俊 興大附農

14 李育朋 東大體中

捕手名單（4人）

15 張育豪 高雄普門

16 江庭毅 桃園平鎮

17 吳宣錠 興大附農

18 焦子杰 臺中西苑

外野手名單（8人）

序號 姓名 所屬學校

19 張乙安 新北穀保

20 葉弘仁 新北穀保

21 許書誠 高雄高苑

22 劉曜維 臺南南英

23 王翾祐 雲林麥寮

24 吳承皓 臺中西苑

25 李楷棋 興大附農

26 曾聖恩 新北穀保

27 曾睿恩 高雄普門

28 阮睿瑋 興大附農

外野手名單（8人）

29 帕蘇拉．塔基斯利尼安 新北穀保

30 古定玄 新北穀保

31 林珺希 桃園大溪

32 蔡盟傑 新北穀保

33 幸世賢 桃園平鎮

34 鄭鈞澤 高雄三民

35 楊才鋒 興大附農

36 游能茗 臺中西苑