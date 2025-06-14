台中市睽違15年再封王　雙殺新北勇奪玉山盃冠軍

▲玉山盃台中市奪冠。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃14日進行冠軍戰，最終由台中市以9比6擊敗新北市，拿下縣市合併後的首座冠軍，睽違15年再度奪冠（上次為2010年），並取得今年U18世界盃中華隊的組訓權。

台中市在首局火力全開，楊才鋒、李楷棋、吳承皓、焦子杰接連敲出安打，加上新北市先發投手楊辰浩控球不穩，投出3次保送，單局攻下5分，迫使對方提前換投，由饒又語接手止血。第2局上，台中市再靠吳承皓的高飛犧牲打追加1分。

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新北市全場苦追不捨，第6局下在4比6落後時，由王羽翔敲出單場第3支安打帶動攻勢，鄧羽翔也補上安打，並藉由台中市後援投手王奕翔的傳球失誤跑回追平分。關鍵時刻滿壘，王奕翔回穩，三振近期狀況火熱的張乙安，化解危機。

不過第7局上，新北市發生關鍵失誤，讓台中市一舉超前3分，最終就以這3分差定下勝負。王奕翔後援3.1局被敲2安打，奪4次三振，有1次保送，失2分非責失分，拿下勝投。

台中市總教練廖宏淵表示：「很高興，賽前大家就說有機會，希望能複製12強的奇蹟。每一顆球都很關鍵，尤其第6局那1分若沒守住，氣勢可能會轉向對方。」

他坦言，本場投手群表現雖不如前一次對上新北市時穩定，但仍能及時穩住局面。台中市在本屆預賽與冠軍戰兩度擊敗新北市，廖宏淵表示：「第二次對戰會更有信心，加上這是東岸（聯盟）第3次被我們打敗，對球員信心是種提升。」

王奕翔後援精彩奪勝，廖宏淵指出：「他球速快，控球也在中上水準；林承俊控球也不錯。上次是王奕翔先發、林承俊後援，這次角色互換，剛好王奕翔這兩天狀況很好。」

台中市上一次奪冠已是2010年，當時以西苑高中為主體組成代表隊，最終也勇奪U18世界盃冠軍，當屆陣中有郭俊麟等名將。而台中高農（現為興大附農前身）則在2005年奪得代表權，並出征亞洲青棒賽，當時廖宏淵便是教練團成員之一。

久違再奪冠，廖宏淵坦言：「中山國中的好選手很多都沒有留在台中，這次對台中市高中層級意義重大，因為球員要有舞台，不見得到外縣市就會有更好的發展。」

他也說：「原本沒想過會擔任中華隊教練，我們興大附農近年成績並不出色，只希望好好打比賽。球員真的很努力，這次能奪冠也是滿意外的。」