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球探爸爸坐鎮飆7K！台美混血雷皓博決定留台升大學　目標出國追夢

▲雷皓博。（圖／中華棒協提供）

▲雷皓博。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／桃園報導

台美混血投手雷皓博14日在玉山盃季軍戰後援登板，投4局飆出7次三振、僅被敲1支安打，無失分奪勝。他透露，未來將留在台灣就讀大學，預計升學國立體育大學。

雷皓博的父親是美國職棒皇家隊的球探，從小在台灣長大，他這場高中生涯最終戰也吸引多位國內外球探觀察，包含他的父親也坐在觀眾席見證表現。

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雷皓博在預賽曾對上彰化縣，賽後坦言：「那場控球不穩，出手不穩定，球容易『噴掉』。這場也有一點動作不穩，但靠感覺撐完比賽。」

此役桃園市教練團開放投捕自行配球，這也是他與捕手江庭毅首次搭配。他說：「大部分聽他的配球，有兩三顆不一樣，像最後一顆球他配直球，我選擇投變速球。」本場球速落在145至149公里，他也透露，自己曾在兩岸交流賽飆出生涯最快球速151公里。

談到未來規劃，雷皓博表示：「目標是希望能出國追夢，之後要更勇於攻擊好球帶。」他最拿手的球路是變速球，滑球也有水準，兩者交替使用以避免球路過於單一。

雖然父親在美職體系工作，雷皓博仍對小聯盟環境感到好奇。他透露，趁學長陳柏毓返台時常向他請教，「問他很多關於小聯盟的環境，也問如果遇到不會講中文、英文的球員，該怎麼溝通。」

關鍵字： 雷皓博台美混血棒球美國職棒國立體育大學

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