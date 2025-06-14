洋基教頭布恩不滿判決！怒丟口香糖嗆裁判遭趕

An angry Aaron Boone gets ejected in the 10th inning after a challenge didn't go the Yankees' way ???? pic.twitter.com/mPWZcXpKlB — Sportsnet (@Sportsnet) June 14, 2025

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基與波士頓紅襪14日上演延長激戰，最終紅襪靠著納瓦耶茲（Carlos Narváez）在第10局敲出再見安打，以2比1氣走洋基。洋基總教練布恩（Aaron Boone）因不滿重播輔助判決，第10局火爆抗議遭驅逐出場，成為全場焦點。

雙方正規9局戰成1比1，進入延長賽後，洋基在10局上半展開攻勢，沃普（Anthony Volpe）企圖盜上三壘，卻遭到紅襪挑戰成功，被判出局，洋基錯失得分機會。 隨後勒馬修（DJ LeMahieu）擊出一記疑似關鍵界外球，裁判經重播審查後維持原判，依然認定為界外，讓布恩情緒全面爆發。

他怒氣沖沖走出休息區，朝裁判大聲咆哮，甚至將口中的口香糖丟向場內，最終遭到驅逐。這是布恩本季第3度被趕出場，也是自2018年接掌洋基兵符以來第42次遭驅逐。

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他在受訪時不滿表示，「我希望他們有那份勇氣推翻判決……那顆球有四分之一在界線上！」根據《MLB.com》記者霍克（Bryan Hoch）報導，布恩認為裁判應該做出正確改判。

紅襪在10局下半把握洋基牛棚鬆動，由納瓦耶茲敲出再見安打，終結這場延長拉鋸戰，也讓兩隊本季宿命對決再添火藥味。

▲ 洋基總教練布恩抗議重播判決遭驅逐 怒丟口香糖嗆裁判 。（圖／達志影像／美聯社）