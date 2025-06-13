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「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

▲▼ 劉承佑 。（圖／記者王真魚攝）

▲劉承佑現身玉山盃，與隊友一起為學弟加油 ，而他本身就常到新莊球場看球       。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

穀保家商高三生劉承佑今年即將畢業，確定投入中職選秀。今（13日）他現身玉山盃球場，為學弟們加油打氣。身為資深「超級邦迷」，他毫不掩飾自己的心聲，最希望能獲得富邦悍將青睞！

劉承佑回憶，從2歲起就開始接觸棒球，經常跟爸爸一起傳接球，大班時便加入學校的棒球隊。他說：「我幼稚園放學後會自己換上球衣球褲，一個人走去練球，因為看棒球真的讓我很開心、很放鬆。」

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死忠邦迷追夢職棒 想當悍將家人

從義大時期一路追到現在，他最難忘的童年回憶，是坐在新莊球場牛棚上方，看著「火哥」張建銘鎮守外野。他開心地說，「火哥會跟我傳接球，小高（高挺耀）還會送我球！每次來球場，幾乎都能帶回兩顆球。」

而如今最欣賞的球員則是捕手戴培峰，「我覺得他的引導能力很好，關鍵時刻都能打回來，他很強！」

國小時期，劉承佑擔任游擊手，但因為是左撇子，後來被教練建議移防外野，「我現在也很喜歡外野這個位置，滿喜歡追球的感覺。」

作為本屆首輪選秀熱門，劉承佑一度考慮是否挑戰旅外發展，但他最終做出選擇，「旅外機會真的不多，那時就有想說，高中畢業後如果沒有球隊再接觸，就先投入選秀。」目前他已準備好報名資料，期待實現職棒夢。

▲▼ 劉承佑 。（圖／記者王真魚攝）

▲記者詢問能拍一張照片嗎？劉承佑爽朗回應，「好呀！可以到有富邦的logo拍嗎？」（圖／記者王真魚攝）

新莊是我的快樂堡壘

因為家住附近，劉承佑很常到新莊球場看球。有時比賽內容不理想，自己剛好被捕捉到場邊，讓球迷打趣說「又在新莊坐牢」。他笑說，自己其實沒有坐牢的感覺，「我很愛在新莊看球，氣氛太好了！」即使富邦戰績低迷，他依然死忠，「比賽本來就有輸有贏啦，雖然我最近一次進場是輸球，但再前一次是贏耶，那一場有看到高捷打全壘打。」

他也不諱言，最想加入富邦，身為最鐵的邦迷，也不會因為富邦戰績不好而支持其他隊，「我從小喜歡富邦，球隊氣氛、球迷氣氛、加油歌，大家都很熱情，在新莊看球就很放鬆，不知道為什麽，看別隊，我反而沒興趣，那天沒富邦比賽就不會想看。」

我是本質迷+點數奴　富邦選我！

身為邦迷，劉承佑的死忠程度，完全可說是「悍將家人」，他透露，球隊的嗆司曲都滿喜歡的，「有時在現場，（DJ）會刻意把幾段會的聲音關掉，大家一起唱、一起應援的感覺很好。」

至於有喜歡的啦啦隊嗎？他搖搖頭說道，自己是「本質迷」，平常都會特別坐到一壘靠近外野的區域，「那裡比較不會擋住我。」

身為資深邦迷，當然也是「點數奴隸」，劉承佑說著說著，亮出手機的富邦悍將APP，「我只要有來就會集點！但沒辦法集到很多，因為有時候沒手機就沒辦法集點，有手機的話就都會每天集點，那個集3點是看廣告，1點登錄，還有賽前遊戲，這幾天有猜歌，我有猜到5首！我有看到機器人最近很生氣，說有人洩漏小遊戲歌單，但我是自己一首一首去猜的！」

他也笑說自己完全是「本質迷」，強調不會因為戰績不好就轉而支持其他球隊，「富邦的氣氛、球迷、加油歌都讓我很有歸屬感，沒富邦的比賽我真的不會想看。」

訪談尾聲，劉承佑再次誠摯喊話：「希望富邦可以選我！」他笑說，稍早在廁所巧遇領隊林華韋，還主動打了招呼，「前兩天測試的時候，也有和威助前輩打招呼。」希望當時能留下好印象！

▲▼ 劉承佑 。（圖／記者王真魚攝）

▲劉承佑也是點數奴隸        。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 劉承佑富邦悍將中職

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