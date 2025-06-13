陳晨威連34場安打挑戰再等等！中職雙戰延賽

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

因受鋒面帶來的強降雨影響，中華職棒今日（6月13日）兩場例行賽賽事確定延賽，台南統一獅對台鋼雄鷹，以及樂天桃猿作客中信兄弟的賽事皆受到波及、擇期補賽。

原訂今晚在台南棒球場舉行的例行賽第159場，將延至6月26日（週四）18:35於原場地進行補賽。統一獅目前正值6連勝氣勢，今晚本有機會挑戰7連勝，勝場紀錄推進再等等。

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另一場原訂在台中洲際棒球場進行的例行賽第157場，同樣因雨延賽，補賽時間定於6月18日（周三）18:35於原地舉行。

此戰備受矚目的焦點之一，為「光速神威」陳晨威有望挑戰締造連續34場安打亞洲職棒新紀錄。如今賽事延期，這項紀錄挑戰將延後至明天在台北大巨蛋對戰富邦悍將之戰進行。

中職連續安打紀錄以蔣智賢的跨季39場為最多，目前，以單季來看，陳晨威連續33場敲出安打，追平2015年郭嚴文，以及1979年日本職棒廣島名將高橋慶彥所創的亞洲紀錄。若明天再度擊出安打，將成為亞洲職棒史上首位連34場安打的選手，備受球迷期待。

中信兄弟面對補賽日程也將迎來「地獄賽程」，6月18日開始的一周將面臨連打6場比賽的壓力；而樂天桃猿則更顯辛苦，連續兩周遭遇6連戰挑戰，對球隊輪值及牛棚調度無疑是一大考驗。