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獲頒TPBL年度啦啦隊員　Taishin Wonders菲菲：真的假的啦

▲▼TPBL年度啦啦隊員揭曉，由Taishin Wonders菲菲獲選。（圖／TPBL提供）

▲TPBL年度啦啦隊員揭曉，由Taishin Wonders菲菲獲選。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL 2024-25賽季「年度啦啦隊員」獎項揭曉，Taishin Wonders成員菲菲以輿情指標滿分50分、粉絲票選第二共7,844票，綜合總分高居榜首，奪下唯一殊榮。

台新育樂總經理林祐廷表示，菲菲的得獎可說是實至名歸：「無論是在應援演出上的投入，還是社群互動的用心，都深受球迷喜愛。」首次轉戰籃球應援即獲肯定，菲菲開心感謝每一位投票與陪伴的球迷，她也期待下個賽季，能繼續聽見熟悉的加油聲，在場邊與戰友們一起為戰神應援。

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得獎消息由球團設計驚喜橋段揭曉，原以為是簽名任務的菲菲，在翻開寫有「恭喜菲菲年度啦啦隊員」的小卡後，先是愣住幾秒，隨即驚呼「真的假的啦！」滿臉不可置信。她笑說，投票結束後，粉絲們天天問結果，連媽媽也忍不住關心：「我們很認真幫你投票耶！」

▲▼首度轉戰籃球應援舞台就獲獎，菲菲不敢置信。（圖／台北戰神提供）

▲▼首度轉戰籃球應援舞台就獲獎，菲菲不敢置信。（圖／台北戰神提供，下同）

▲▼首度轉戰籃球應援舞台就獲獎，菲菲不敢置信。（圖／台北戰神提供）

當得知僅有一名啦啦隊員能獲獎，她更是受寵若驚，直呼「好開心哦！」球團特地準備一束由菲菲媽媽親手製作的花束，並播放媽媽的祝福影片：「你的努力大家都看到了，爸爸媽媽永遠支持你。」收下花束的她仍難掩激動，再次脫口「真的假的我不相信」，還打趣地說「明年再得一次才會相信這是真的。」

回顧第一年籃球啦啦隊的經歷，菲菲坦言，能夠獲獎或許帶點幸運，但更多來自一路以來的努力與投入。她也分享踏入籃球應援的挑戰，其中首次參與競技啦啦隊的技巧訓練，對她而言壓力不小，「上層人員以往都是由比較瘦小的人擔任，我比較高大，會擔心舉不起來。」

▲▼首度轉戰籃球應援舞台就獲獎，菲菲不敢置信。（圖／台北戰神提供）

▲▼首度轉戰籃球應援舞台就獲獎，菲菲不敢置信。（圖／台北戰神提供）

最令她印象深刻的是4月13日全員帶來競技特色演出的那天，看著夥伴們克服恐懼、勇敢飛躍，站在場邊的她也悄悄泛紅了眼眶。她說，這份獎項的榮耀不只屬於自己，更是Taishin Wonders整個團隊一起努力的成果，「我們是一群真的很熱愛表演、也很努力的啦啦隊。」

Taishin Wonders總監Anny安妮表示，菲菲雖然已有豐富的表演經驗，但加入後始終保持謙遜、願意從零開始，無論排練或團隊合作都相當積極負責，「她是一位穩定的存在，也樂於傾聽並分享經驗，是很棒的團隊夥伴。」

面對一路陪伴的粉絲們，菲菲感謝每一位在場邊與她一起加油的身影。她說，能拿下這座獎項，真的非常感謝：「今年是我第一年加入籃球，除了從棒球時期就一直支持我的粉絲，也有不少新加入的球迷，真的都很感謝你們。」對她而言，無論是為球員或啦啦隊加油，現場的每一份熱情都是最大的動力，「只要你們在，我們就會一直跳下去。」她也期盼下個賽季，能繼續與戰友們一起用應援創造更多感動時刻。

關鍵字： TPBL台北戰神菲菲

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