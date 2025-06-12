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林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王魔術數字

▲▼ 林安可 。（圖／統一獅提供）

▲ 林安可 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅隊今晚在主場台南球場以12比4擊敗台鋼雄鷹，林安可單場掃3支長打，包括雙響砲，包辦7打點，率隊豪取6連勝，不僅搶下本季最速的第30勝。加上另一地樂天桃猿敗給中信兄弟，獅隊正式點亮封王魔術數字「M10」，朝上半季冠軍邁出關鍵一步。

根據中職歷史資料，自2009年實施120場賽制以來，凡是上半季率先奪下30勝的隊伍，封王機率為百分之百，統一此役勝出等同將半季冠軍主動權緊緊握在手中。

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台鋼雄鷹靠王柏融安打先馳得點，不過3局下，獅隊老將發威，陳鏞基敲安帶有1分打點追平，林安可再開轟，連2戰擊出全壘打，本季累計9發，且率隊一棒超前。

4局上，林家鋐、王博玄敲安，台鋼雄鷹追回2分又將戰局拉回原點。

5局下，陳鏞基、林安可再度挺身而出，陳鏞基適時安打超前，林安可掃二壘長打，追加2分添保險。

獅隊在比賽後半段拉開差距，包括6局靠林子豪適時安打，林安可3分砲單場雙響砲，單局灌進4分。

8局下，潘傑楷再敲安，追加2分。

9局上，獅隊投手卻有些亂了陣腳，鄭鈞仁一個人次都沒解決，被敲1安又被保送，留下一二壘有人退場，獅隊「開箱」新秀，李軍接手，三振重砲魔鷹，隨後讓王柏融擊出安打，加上右外野手又發生失誤，台鋼追回1分，下一棒陳世嘉擊出滾地球出局，獅隊決定再「開箱」另一投手鍾允華，面對二三壘有人，成功製造飛球守住球隊勝利。

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