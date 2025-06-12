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一軍僅打5場又下二軍！陳金鋒曝張進德傷勢　劉俊豪春訓練捕險上場

▲▼張進德 。（圖／富邦悍將提供）

▲張進德 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將張進德於6月3日回到一軍，本季終於重返一軍，但日前上場代打，因跑壘造成大腿緊繃不適提前退場，昨天下放二軍，總教練陳金鋒今天透露，張進德是大腿有些輕微拉傷。

張進德在10日對統一獅之戰，6局代打掃出二壘長打，將比數追至1分差，但上到二壘時疑似因造成腿不適，又提前退場。悍將球團當時回報，張進德敲出安打後跑壘左腿緊繃不適，先行退場治療。

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昨日休兵，球團將張進德下放二軍，開季至今一軍只打5場。陳金鋒透露，主要是腳有一點輕微拉傷，預計要休一到兩周。

張進德加入悍將飽受傷勢困擾，記者問及，「是什麼原因那麼容易受傷？」陳金鋒想了想，「欸......我也不太清楚。」隨後認真分析，「不過他的身體確實某些地方會影響到他的髖關節跟臀部，加上先前膝蓋開過刀，所以大腿方面可能連帶比較容易不適，主要是肌肉會造成局部的不舒服。」

當時悍將啟用第3任捕手戴培峰，接替代跑，不過之後上場打擊又被自打球打中胸口，當下一度倒地不起。

教練團緊急讓內野手劉俊豪穿上捕手護具在場邊熱身。陳金鋒透露，「其實都有在準備，3個（捕手）其實應該夠，就那一天出現突發狀況，確實沒想到會發生連續2個有問題。」

事實上，劉俊豪春訓期間就會幫忙牛棚接捕，「讓他多練一個位置，也沒想說一定會用到，除非真的像那天發生那種狀況。」

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