搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

▲台灣一哥林昀儒乒超第1階段8連勝 。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒本周替山東魏橋出戰中國乒超聯賽第1階段，11日晚間最後一戰對上超級全滿貫樊振東率領的上海地產集團，小林1人扛2點，先與周啟豪搭檔男雙，3比0過關，第3點男單又是直落3解決對手，小林這3天共計8戰全勝，幫助魏橋以6連勝結束此階段賽事。

林昀儒年初幫助山東魏橋贏得中國乒超冠軍，新賽季繼續聯手新科世錦賽男單冠軍王楚欽、梁靖崑等名將，力拚2連霸。本周是第1階段賽事，小林肩負雙打與單打重任，除了與梁靖崑的「梁靜儒」組合重出江湖，這次也與周啟豪搭檔，無論跟誰搭配，小林都維持百分百的勝率，擦亮他「雙打的神」的招牌。

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▲「梁靜儒」組合重出江湖。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

林昀儒在今晚的收官戰1人扛2點，首點男雙搭周啟豪，面對上海地產集團的趙釗彥、趙子豪，首局較驚險以13比11勝出，接下來兩局沒遭遇太多困難，11比8、11比9順利解決對手。

魏橋第2點單打並未派出頭牌王楚欽，他2周前才歷經高強度的杜哈世錦賽，包辦了混雙與單打金牌，前5戰全勤，教練團決定讓他在最終戰輪休，由20歲世青賽「四冠王」黃友政對上超級全滿貫前輩樊振東，黃友政奮力拿下1局，仍以1比3落敗。

▲林昀儒無論雙打或單打，勝率都是百分百。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

林昀儒第3點單打再次披掛上陣交手趙子豪，小林以11比5、11比3、11比6碾壓對手；隨後黃友政也以3比0勝出，魏橋最終以3比1收下6連勝，替第1階段畫下完美句點。

林昀儒這3天出戰5場雙打、3場單打，共8場全勝，精彩表現大受好評，他靦腆受訪的模樣也狂吸粉。小林昨日上午對四川賽後，被問到與周啟豪的搭配，他簡單回應，「能夠拿下比賽非常好。」

▲林昀儒受訪時遭記者連續追問，眼神求助一旁的隊友王楚欽。（圖／翻攝自央視頻）

央視記者李武軍隨即追問，大比分0比2，第2局2比7落後時，兩人如何商量？林昀儒努力擠出答案，「他讓我多放開打。」未料對方又拋出「那單打呢？」小林顯得有些無力招架，「拚對方，回去再看一下，再研究一下。」隨後傻笑看向一旁的隊友王楚欽。

王楚欽接收到林昀儒的「眼神求救」後，趕緊跳出解圍，一面點頭一面微笑說，「他盡力了！」這段互動讓球迷笑翻。相較於受訪時很「省話」，林昀儒熱身和坐在場邊觀戰時，與隊友互動熱絡，他與王楚欽是從小打到大的老對手，包括5月在世錦賽8強碰頭，已交手過12次，儘管帳面成績由王楚欽佔上風，但兩人都屬於「腦系」左手將，善於預判對手來球、拆解對方的技戰術，王楚欽多次提到小林是強大的對手。

▲王楚欽是世錦賽32年來首位贏得男單冠軍的左手選手。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

兩位頂尖左手惺惺相惜，桌壇歷來的左手將幾乎都需肩負雙打任務，無法專注單打，兩人巴黎奧運時都身兼3項，小林3項皆止步8強，單打飲恨與體能難以負荷脫不了關係。王楚欽拿下兩面金牌，但在球拍離奇被踩爛，至今無人被追究，加上遭逢嚴重肩傷，單打止步32強被網暴至今，直到世錦賽贏得個人3大賽首個單打冠軍才揚眉吐氣，他成為32年來首位在世錦賽男單登頂的左手，也是史上首位完成世錦賽金滿貫（單打、雙打、混雙和團體）的左手男子選手。