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賈吉夯469英尺超大號全壘打！　洋基主帥：他該升上更高層級

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基巨砲賈吉（Aaron Judge）今（11）日於堪薩斯市展現怪物級火力，首打席就扛出一發驚人的2分砲，全場10比2大勝皇家。該發全壘打飛行距離達469英尺，是賈吉本季最遠、也是他生涯第7遠的全壘打，同時也是今年皇家主場（Kauffman Stadium）最遠的一轟。

這發首局的「怪力彈」飛越左外野牆上方，擊中皇家名人堂建築物的標誌，若非撞到障礙物，很可能會飛出球場，場邊觀眾無不驚呼。

總教練布恩（Aaron Boone）笑說，「我特地站起來找了個視野好的位置，看它（全壘打球）飛，然後……它就消失了，那球直接蒸發了。」

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根據大聯盟官方數據，該轟球速高達117.9英里（約189.7公里），且469英尺的「怪力彈」也成為全聯盟本季第3遠的全壘打，僅次於天使雙星楚奧特（Mike Trout）的484英尺與歐哈皮（Logan O’Hoppe）的470英尺。

捕手威爾斯（Austin Wells）表示，「這可能是我看過他打得最遠的一球，我在這球場打過一些比賽，從來沒見過球飛那麼高，那畫面真的很酷。」

這是賈吉本季第10支首局全壘打，本季他已7度達成單場貢獻3分打點或以上的比賽，目前他在打擊率（.396）、上壘率（.491）、長打率（.776）、OPS（1.267）、安打數（97）與長打數（43）等6項進攻指標上居大聯盟之首，狀態火燙。

布恩說，「他就像在另一個聯盟打球一樣，我覺得他應該升上更高層級，他目前打得已經很好了，但我還不覺得他已經進入『爆發期』，一旦那時候真的來了，那才真的是令人害怕。」

▲▼洋基賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉擊出469英尺的超大號全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

賈吉則淡定表示，「我沒有看那球最後落在哪裡，只看了1秒確認它會出牆，然後我就開始跑了，我不會多看，也沒時間看，得趕緊準備下一個打席，當下雖然很開心，但那只是瞬間，重要的是趕快進入下一個階段，我只想說，我為那2分打點感到高興。」

今日比賽恰逢皇家超級新秀「大谷翔平二世」卡格里翁（Jac Caglianone）的主場初登場，卻被賈吉的首局超大號全壘打搶盡鋒頭，卡格里翁此役擔任先發「第7棒、右外野手」，4次打擊機會敲出1安打，另有1分打點。

在賈吉的領軍下，洋基本季戰績已達40勝25敗，成為繼老虎後美聯第2支達成40勝的球隊，值得一提的是，自去年美聯分區系列賽擊敗皇家以來，洋基已對其取得對戰6連勝。

另外，比賽第6局時場上出現意外插曲，當時奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在盜壘時遭皇家游擊手賈西亞（Maikel Garcia）以強硬方式觸殺，雙方擦槍走火，氣氛一度緊繃，不過賽後除了奇澤姆之外，洋基其他球員皆未對此發表評論。

關鍵字： MLB賈吉布恩洋基卡格里翁皇家

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