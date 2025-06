賈吉夯469英尺超大號全壘打！　洋基主帥：他該升上更高層級

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基巨砲賈吉(Aaron Judge)今(11)日於堪薩斯市展現怪物級火力,首打席就扛出一發驚人的2分砲,全場10比2大勝皇家。該發全壘打飛行距離達469英尺,是賈吉本季最遠、也是他生涯第7遠的全壘打,同時也是今年皇家主場(Kauffman Stadium)最遠的一轟。

這發首局的「怪力彈」飛越左外野牆上方,擊中皇家名人堂建築物的標誌,若非撞到障礙物,很可能會飛出球場,場邊觀眾無不驚呼。

總教練布恩(Aaron Boone)笑說,「我特地站起來找了個視野好的位置,看它(全壘打球)飛,然後……它就消失了,那球直接蒸發了。」

根據大聯盟官方數據,該轟球速高達117.9英里(約189.7公里),且469英尺的「怪力彈」也成為全聯盟本季第3遠的全壘打,僅次於天使雙星楚奧特(Mike Trout)的484英尺與歐哈皮(Logan O’Hoppe)的470英尺。

This Mike Trout home run has been updated and is now listed at 484 feet, per @SlangsOnSports.



The longest MLB homer since the start of 2024!pic.twitter.com/47zhSckVcW