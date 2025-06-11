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穩居打點榜前茅　鈴木誠也不在意數據：關鍵時刻能安打才重要

▲▼小熊鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也今日再累積1打點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊日本外野手鈴木誠也今（11）日作客費城，全場5打數擊出2支安打，貢獻1打點，幫助球隊以8比4擊敗費城人，中止近期2連敗。鈴木也藉此累積56分打點，躍居國聯第2名，僅次於大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）。

本場比賽，鈴木擔任先發「第3棒、右外野手」，首局即擊出左外野安打，8局上再補上一支關鍵的「超速」安打，成功打回球隊第8分，這也是他睽違3場後再度進帳打點，並在打點榜上超越隊友「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。

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鈴木8局擊出全場「擊球初速」最快的安打，對此他淡定回應，「就是打到甜蜜點了吧，擊球速度本來就是咬到球心就會快，我就是專注設法擊中甜蜜點。」

被問及優異的「擊球初速」是否轉換成好表現時，鈴木語氣謙遜地說，「就算擊球數據好，我打擊率也不過2成6，數據好沒什麼了不起，真正重要的是在關鍵時刻能不能擊出那一支安打。」

談及本季整體手感，他表示，「我覺得是習慣了吧，我越來越適應這裡的棒球環境。」

相較去年面對「速差」常出現揮棒落空，今年鈴木明顯提升應對緩急變化的能力，但他仍保持自我要求，「該做的事還很多，現在才6月，球季還沒過一半，我也沒太在意目前的成績，只是專心做好當下的準備。」

他也提及當年初登大聯盟時對速球的適應困難，如今能咬中97英里的球開轟，是因為逐漸掌握節奏與時間差，「最終還是『時機』的問題，像投手的動作、出手點等細節，如果能抓到時機，再快的球也會看起來比較慢，當能掌握時機時，我的揮棒會自然順暢，整體表現也會變得更穩定。」

關鍵字： MLB鈴木誠也小熊阿姆斯壯PCA

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