運動雲

>

張育成一軍僅打2場下二軍　哥哥張進德又因跑壘傷退　球團回報傷況

▲富邦悍將張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將隊長張育成6月1日重返一軍，不過僅出賽兩場，今天（10日）再度被下放至二軍。悍將球團表示，張育成因右手肘出現疲勞不適，將先行休養並持續觀察恢復狀況。而稍早，張育成哥哥張進德則在比賽跑壘時造成腿不適而提前退場。

張育成於4月13日比賽中撲壘受傷，導致左肩拉傷，休養並復健一個多月後，5月底開始於二軍復出，6月1日重返一軍，首戰即開轟展現火力。不過，6月3日再度出賽對上味全龍後，因一次轉傳本壘時右手肘「震到」出現不適，之後便未再出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦總教練陳金鋒先前受訪曾指出，張育成在花蓮出賽期間因守備動作導致手肘不適，當時是列入「逐日觀察」名單。今日悍將在嘉義市立棒球場作客對戰統一獅，張育成賽前進行打擊與守備測試，經教練團與球團綜合評估後，仍決定讓他到二軍。

張育成本季已因傷兩度進出傷兵名單，累計僅出賽11場，繳出3轟、7分打點的成績，打擊率為2成33。

至於張進德於6月3日回到一軍，本季終於重返一軍，今天在6局上場代打，掃出二壘長打，將比數追至1分差，但上到二壘時疑似因造成腿不適，又提前退場。

悍將球團表示，張進德敲出安打後跑壘左腿緊繃不適，先行退場治療。悍將啟用此戰第3任捕手戴培峰，接替代跑。由於豊暐已經被換下場，戴培峰是唯一僅存的捕手，6局下也上場接替蹲捕任務。

▲▼張進德 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張進德。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 張育成富邦悍將下放二軍傷勢休養

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？　塞爾提克恐兜售主力

勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？　塞爾提克恐兜售主力

與教士再碰頭！羅伯斯點出山本由伸最大課題：找回速球控球力

與教士再碰頭！羅伯斯點出山本由伸最大課題：找回速球控球力

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

大谷翔平連6戰安打　道奇延長賽8比7氣走教士

大谷翔平連6戰安打　道奇延長賽8比7氣走教士

大巨蛋下半季主場抽籤出爐　悍將兩次假日主場、兄弟9月平日主場

大巨蛋下半季主場抽籤出爐　悍將兩次假日主場、兄弟9月平日主場

獨行俠只試訓準狀元弗拉格　勇士格林坦言抽籤「有點可疑」

獨行俠只試訓準狀元弗拉格　勇士格林坦言抽籤「有點可疑」

同窗盧孟陽激勵！林建宏球速增至151公里　再戰選秀挑戰職棒夢

同窗盧孟陽激勵！林建宏球速增至151公里　再戰選秀挑戰職棒夢

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

NBA馬刺球星「少林寺」剃度出家？　221公分溫班亞瑪體驗閉關修行

張仁瑋、戴培峰探視遭界外球擊中的小球迷　送禮加油盼早日康復

張仁瑋、戴培峰探視遭界外球擊中的小球迷　送禮加油盼早日康復

激似哥哥許庭綸！許庭愷棄打從投　笑稱「差3年雙胞胎」盼闖職棒

激似哥哥許庭綸！許庭愷棄打從投　笑稱「差3年雙胞胎」盼闖職棒

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

熱門新聞

勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？　塞爾提克恐兜售主力

與教士再碰頭！羅伯斯點出山本由伸最大課題：找回速球控球力

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

大谷翔平連6戰安打　道奇延長賽8比7氣走教士

大巨蛋下半季主場抽籤出爐　悍將兩次假日主場、兄弟9月平日主場

獨行俠只試訓準狀元弗拉格　勇士格林坦言抽籤「有點可疑」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？

2羅伯斯點出山本由伸最大課題

3大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

4大谷翔平連6戰安打　道奇氣走教士

5大巨蛋下半季主場抽籤出爐

最新新聞

1張育成下二軍　張進德晚上也傷退

2孫易磊飆速152但兩保送

310大跑班疾速訓練營　台北馬搶先開練

4黃宇昇已報選秀　夢想披獅戰袍

5味全續辦新人測試　挖掘選秀可挑名單

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

兄弟橫掃悍將平野談5分大局是關鍵　岳東華中暑仍猛敲4安

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366