張育成一軍僅打2場下二軍　哥哥張進德又因跑壘傷退　球團回報傷況

▲富邦悍將張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將隊長張育成6月1日重返一軍，不過僅出賽兩場，今天（10日）再度被下放至二軍。悍將球團表示，張育成因右手肘出現疲勞不適，將先行休養並持續觀察恢復狀況。而稍早，張育成哥哥張進德則在比賽跑壘時造成腿不適而提前退場。

張育成於4月13日比賽中撲壘受傷，導致左肩拉傷，休養並復健一個多月後，5月底開始於二軍復出，6月1日重返一軍，首戰即開轟展現火力。不過，6月3日再度出賽對上味全龍後，因一次轉傳本壘時右手肘「震到」出現不適，之後便未再出賽。

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富邦總教練陳金鋒先前受訪曾指出，張育成在花蓮出賽期間因守備動作導致手肘不適，當時是列入「逐日觀察」名單。今日悍將在嘉義市立棒球場作客對戰統一獅，張育成賽前進行打擊與守備測試，經教練團與球團綜合評估後，仍決定讓他到二軍。

張育成本季已因傷兩度進出傷兵名單，累計僅出賽11場，繳出3轟、7分打點的成績，打擊率為2成33。

至於張進德於6月3日回到一軍，本季終於重返一軍，今天在6局上場代打，掃出二壘長打，將比數追至1分差，但上到二壘時疑似因造成腿不適，又提前退場。

悍將球團表示，張進德敲出安打後跑壘左腿緊繃不適，先行退場治療。悍將啟用此戰第3任捕手戴培峰，接替代跑。由於豊暐已經被換下場，戴培峰是唯一僅存的捕手，6局下也上場接替蹲捕任務。





▲富邦悍將張進德。（圖／富邦悍將提供）