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王齊麟、陳詩媛登記結婚照曝光　甜曬婚戒、身分證明一起亮相

▲▼王齊麟、陳詩媛今日登記結婚。（圖／王齊麟經紀人提供）

▲王齊麟、陳詩媛今日登記結婚。（圖／王齊麟經紀人提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣奧運「雙金」羽球好手王齊麟今（10）日傳出與女友「十元」陳詩媛登記結婚的喜訊，王齊麟的經紀人也和媒體分享兩人在內湖戶政事務所甜曬身分證與婚戒的畫面，兩人明（11）日將一起出席眼科記者會，這將是他們首次以夫妻身分同台。

30歲的王齊麟去年底在社群平台上宣布向女友陳詩媛求婚，今日傳來喜訊，兩人已在親友及黃金搭檔李洋見證下，完成結婚登記。王齊麟的經紀人向外界證實這項消息，並透露這對新人明日下午將共同出席大學眼科記者會，這將是兩人正式結為夫妻後的首次公開亮相。

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▲▼王齊麟、陳詩媛今日登記結婚。（圖／王齊麟經紀人提供）

王齊麟與陳詩媛登記結婚的現場畫面也曝光，王齊麟身穿灰色西裝搭配白T恤，正式而不失休閒的風格，陳詩媛則穿著一件白色婚紗，婚紗設計充滿層次感，搭配薄紗袖口和蝴蝶結，展現甜美與浪漫的氛圍，手上拿著一束粉白色捧花。

兩人自2023年開始交往，如今修成正果，攜手邁向人生的下一階段。王齊麟感謝陳詩媛在他壓力大時，總能細心地照顧自己的情緒，「十元」則對王齊麟越來越用心經營兩人的感情很感動。

王齊麟上周剛結束印尼公開賽的男雙賽程，預計跳過美國、加拿大站的賽事，下一次出賽要等到7月15日開打的超級750系列日本公開賽。

關鍵字： 王齊麟陳詩媛羽球結婚

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