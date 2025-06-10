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吳祉恩玉山盃後決定是否選秀　棒球起步晚向沙子宸看齊

▲▼ 桃園，玉山盃，劉任右、吳祉恩 。（圖／記者王真魚攝）

▲吳祉恩 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

桃園市壽山高中投手吳祉恩今（10）日在玉山盃對決彰化縣，擔任先發投手主投3局未失分，成功壓制對手，助桃園市奪下A組勝部冠軍，挺進全國四強。現為高三的他表示，將在本屆玉山盃結束後決定是否參加今年的中職選秀。

此役由吳祉恩先發，最主要正是相信他的控球，吳柏宏說，「如果控球好的投手，就是比較壓制對手打擊，事實上，祉恩今天表現也很好，直球控在兩邊的位置，讓對方不容易做攻擊。」

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他最終先發3局僅被擊出1支安打，送出5次三振無失分，球速最快143公里。

這是吳祉恩第二次參加玉山盃，再次將他選進桃園聯隊，吳柏宏直言正是看重他在大比賽的抗壓以及經驗，「他在母隊也是主力，以往面對大場面的比賽，表現都相當不錯，控球也很好。」

吳祉恩起步較晚，進入壽山高中後才接受正規棒球訓練。面對連2年入選桃園市玉山盃聯隊。他也感受到自己的進步，

「投球比去年更穩定，失投的比例減少，變化球更犀利。」不過今天投出觸身球，是美中不足的地方，「可能太想用力，導致身體開掉。」

面對桃園市聯隊強手雲集，吳祉恩從中受益良多，感謝教練用心指導，學到更細節的觀念，球速方面也有提升。

對於未來動向，吳祉恩未輕易鬆口，僅表示玉山盃結束後，才會考慮是否投入選秀，如果沒有選秀，會先到大學磨練。

他也向同為社區棒球出身的運動家旅美小將沙子宸看齊，以他為目標，期待未來能在職棒場上闖出一片天。

關鍵字： 桃園壽山高中吳祉恩棒球中職沙子宸

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