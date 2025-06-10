投手群超猛！桃園6:0完封彰化晉四強　球探場邊緊盯未來王牌

▲桃園挺進四強 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃全國青棒錦標賽進入第六天賽程，桃園市迎戰彰化縣，展現豪華投手陣容，吳祉恩先發3局、劉任右、伍識鈞、哀宥宇聯手壓制，中心棒次邱聖安3安猛打賞，貢獻2分打點，率隊終場6比0完封彰化縣，成為A組勝部冠軍，挺進4強。

平鎮高中在首局先靠王興楷高飛犧牲打先馳得點，邱聖安追加二壘長打帶有2分打點。

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4局下，彰化投手自亂陣腳，連投3次保送，幸世賢適時安打帶有1分打點。7局下，平鎮延續攻勢，因高飛犧牲打、滿壘選到保送，再添2分，比數擴大至6比0。

壽山高中高三投手吳祉恩此戰主投3局只被擊出1支安打，飆出5次三振，有1次觸身球保送，沒有失分。平鎮高一劉任右登板，再次吸引多位海外球探在本壘後方觀戰，此役後援2局連飆3K也僅失1分，球速最快147公里。

▲吳祉恩 。（圖／記者王真魚攝）

高二投手伍識鈞以及今年將投入中職選秀的哀宥宇，同樣吸引場邊球探關注。各投1局無失分。其中7局上場關門的哀宥宇，飆出2次三振無失分。

桃園本屆投手陣容堅強，預賽3戰全勝挺進13日四強，將與新北市、嘉義縣B組的敗部冠軍隊伍交手。

對於此戰展示「投手海」，總教練吳柏宏表示，因為上一場由賴謙凡、何樺登板，這一場就是設定如果分數有拿下，就讓還沒上場的投手上去，「表現一下，要跟打者有對決的感覺。」

由吳祉恩先發，最主要正是相信他的控球，吳柏宏說，「如果控球好的投手，就是比較壓制對手打擊，事實上，祉恩今天表現也很好，直球控在兩邊的位置，讓對方不容易做攻擊。」

哀宥宇近期狀況回穩，對投入選秀將添優勢。吳柏宏直言，「他最近一直有在往上爬，我們也有到好的時機讓他在場上有所表現，畢竟這是他最後一次比賽。」至於目前在比賽中的定位，還要再觀察，「我相信他準備好、球隊給他上場的機會後，他會表現越來越好。」

吳柏宏進一步指出，目前隊上除了林珺希，其他投手都有先發的能力，「接下來後面2場怎麼排，再來看對手決定。」