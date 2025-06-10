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台東雙投壓制花蓮！台東4比0晉級敗部決戰

▲▼ 台東縣總教練陳峰岳、許庭愷 。（圖／記者王真魚攝）

▲台東縣敗部復活勝出。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃全國青棒錦標賽進入第六天賽程，台東、花蓮交手，中信兄弟許庭綸胞弟許庭愷掛帥先發，主投4局僅挨2安飆出4次三振無失分，助台東4比0勝出，助隊在敗部淘汰賽中脫穎而出。接下來，台東隊將與A組勝部彰化縣與桃園市之間的落敗隊伍交手。

台東縣今天靠兩任投手壓制花蓮縣，許庭愷主投4局只有1次四壞球，被敲2支安打，壘上有人時都能送出關鍵三振解危，最終無失分退場，拿下勝投。高三側投黃予昇接手後援，3局投球雖投出2次觸身球，但沒有被敲任何安打，另有3次三振，無失分。

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台東縣首局靠林顗勳三壘長打先馳得點，4局因接連保送攻佔得點圈，8棒張硯程再敲安，帶回第2分。6局下，替補上場的方品嚴則掃出二壘長打貢獻2分打點，率隊擴大至4比0領先至終場。

總教練陳峰岳賽後表示，許庭愷前面4局展現穩定壓制力，「他本身球速沒有那麼快，但控球一直都是滿準的，再搭配他的變化球，有位置跟速差，今天收到比較好效果，即使有狀況，還是都能把場上控制。」

台東縣昨天與高雄市苦鬥至延長賽第9局才分出勝負，陳峰岳直言這一場相當高張力，「大家都沒放鬆，即使是落後還是很拚，我們也是耗盡一兵一卒，今天選手們確實有點疲勞，但這過程，大家還是把自己該做得做完。」

台東縣下一場將與A組勝部彰化縣與桃園市中的落敗隊伍交手。陳峰岳表示，越到後面越關鍵，「前面沒上來的選手，後面顯得更重要，這也越來越考驗我們板凳深度。」

▲▼ 台東縣總教練陳峰岳、許庭愷 。（圖／記者王真魚攝）

▲台東縣總教練陳峰岳 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 青棒台東玉山盃花蓮淘汰賽

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