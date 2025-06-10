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勇士用庫明加換禁區「獨角獸」？　塞爾提克恐兜售主力

▲▼勇士成為塞爾提克主戰中鋒波辛基斯的潛在買家？（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士成為塞爾提克主戰中鋒波辛基斯的潛在買家？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士本季因天王柯瑞（Stephen Curry）受傷，季後賽遺憾止步次輪，今夏預計持續補強打造爭冠隊伍；尋求衛冕失敗的塞爾提克則可能「大清倉」，NBA分析師溫巴赫（Jake Weinbach）披露，灣區大軍有望成為綠衫軍主戰中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）的潛在買家，主要籌碼可能是庫明加（Jonathan Kuminga）。

綠衫軍拚2連霸失利，當家一哥坦圖（Jayson Tatum）又遭逢阿基里斯腱撕裂重傷，下季恐無法回歸，外界預估他們將兜售多名主力，名記者史坦（Marc Stein）日前就曾報導，塞爾提克開始聆聽有關後場「大鎖」哈樂戴（Jrue Holiday）的交易報價。

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▲▼塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克傳出正在聆聽關於哈樂戴的交易報價。（圖／達志影像／美聯社）

《Paroxysm》消息人士透露，波士頓對哈樂戴的要價是「一枚首輪籤外加可降低球隊總薪資的合約」。另一位分析師溫巴赫則指出，勇士可能以前場「大物」庫明加作為主要籌碼，透過「先簽後換」的方式換取綠衫軍禁區「獨角獸」波辛吉斯。

▲▼勇士成為塞爾提克主戰中鋒波辛基斯的潛在買家？（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克王牌坦圖季後賽重傷，球隊可能拆隊重建，波辛基斯也成為兜售對象。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加的菜鳥合約今夏到期，他將成為「受限自由球員」，若勇士無意久留他，轉手換回即戰力是現實選項。他本季繳出場均15.3分、4.6籃板、2.2助攻，但在季後賽中定位不明、表現起伏。考量他在勇士的發展似乎陷入停滯，前往波士頓開啟新篇章，或許對雙方都是正向的轉變。

波辛吉斯本季則表現穩定，場均能貢獻19.5分、6.8籃板，外帶1.5火鍋，是他近年效率最高的一季。身高220公分的他具備外線火力與護框能力，有望成為勇士急需的內線補強。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士波士頓塞爾提克Kristaps PorzingisJonathan KumingaStephen CurryJayson Tatum

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