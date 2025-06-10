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同窗盧孟陽激勵！林建宏球速增至151公里　再戰選秀挑戰職棒夢

▲林建宏。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林建宏。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

文化大學投手林建宏，今年大三，最快球速來到151公里，決心再次挑戰中職選秀。他曾在高中畢業時獲台鋼以第22輪青睞，卻選擇升學進大學磨練，隔年也曾落選一次，如今蓄勢待發，準備扣關職棒殿堂。

林建宏原就讀台灣體大，大二後於去年9月轉學至文化大學，他坦言是為了「換個環境突破自己」。轉學後短短8個月，球速從145公里提升至151公里，進步顯著。他表示：「投入選秀是想讓大家知道我破繭而出。之前不少人不看好我，大一、大二進步不大，心態也還沒調整好。」

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在台體期間，林建宏因緣際會認識中信兄弟投手曾峻岳的訓練師，當時每週在台中接受訓練，轉到文化後仍維持每月訓練兩次。訓練內容包含爆發力提升、出力技巧與身體穩定度，他指出：「身體素質是改變最多的地方。近一年增重近10公斤，補充大量高蛋白，肌肉量從35公斤增至41公斤。」

他也透露，受到東石高中同學、中信兄弟投手盧孟陽在一軍表現的激勵。「他越來越突出，我也想跟上他的腳步。」林建宏說，「他身材變壯、球速快、變化球角度也比高中時好很多。我們在東石高中是好隊友，從那時就不想輸他。剛入學時我們程度差不多，但他進步很多，我也要追上，（高中階段）保持良性競爭的關係。」

談到當年放棄進職棒的決定，他坦言：「高中畢業時雖然被台鋼選進，但還是想拚更前面順位，是和家人討論過後的決定。當時自己還不夠成熟。」

如今持續突破近一年，正式宣布今年將投入中職選秀。他自認直球速度是最大武器，但坦言體能仍需再加強。他擁有指叉球、曲球與卡特球，對直球與卡特球最有信心。未來希望能學習山本由伸的指叉球，「他的指叉球變化幅度大、共軌效果佳，我也很想投出這樣的球路。」

關鍵字： 棒球中職選秀林建宏速度

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