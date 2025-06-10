獨行俠只試訓準狀元弗拉格　勇士格林坦言抽籤「有點可疑」

▲弗拉格預計將成為2025年NBA選秀狀元，獨行俠已安排試訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距NBA選秀會僅剩2周，傳出獨行俠已安排「準狀元」杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）當地時間17日進行私人試訓，雙方已就加盟達成共識。達拉斯季中交易送走頭牌唐西奇（Luka Dončić）後，在樂透抽籤中運氣爆棚，以1.8%的機率抽中狀元籤，對此勇士悍將格林（Draymond Green）直言「有點可疑」。

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▲勇士前鋒格林受訪表示，獨行俠抽中狀元籤「有那麼一點點可疑」。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與選秀專家吉凡尼（Jonathan Givony）近日聯合報導，獨行俠預計當地時間6月17日請「準狀元」弗拉格進行私人體能與技術測試，達拉斯選秀會前不會再邀其他新秀試訓，弗拉格方面也沒有其他試訓行程，「雙方已就他加盟達拉斯達成共識」。



年僅18歲的弗拉格是近年最受矚目的大學新秀之一，他上季在杜克繳出場均19.2分、7.5籃板、4.2助攻的亮眼成績單，率隊闖進NCAA最終4強，並榮膺全美年度最佳球員。他若如預期加盟獨行俠，將與明星長人戴維斯（Anthony Davis）、4冠神射湯普森（Klay Thompson）及復健中的資深主控厄文（Kyrie Irving）聯手，這3位前輩都擁有冠軍戒。

獨行俠的「好運氣」羨煞聯盟各隊，但也引發一些質疑。勇士悍將格林最近上節目時坦言，看到達拉斯交易走當家球星唐西奇後，竟抽中今年NBA選秀狀元籤時，確實讓他起了疑心。

格林說，「25歲的超級球星通常不會被交易。」當主持人追問，獨行俠在交易完成後隨即抽中狀元籤是否太過巧合，格林不避諱地回應，「雖然他常常對我禁賽、罰我錢，我還是把總裁席爾瓦（Adam Silver）當朋友，所以我不會這樣害他，」格林笑著說，「但……也許吧，有那麼一點點可疑。」

達拉斯原本在樂透順位僅列第11，最終卻一舉躍居1，締造選秀樂透史上最大幅度躍升紀錄。選秀會將在美東時間6月25日，在布魯克林的巴克萊中心登場，屆時弗拉格是否成為達拉斯未來新門面，將正式揭曉。

▲獨行俠原僅1.8%機率抽中狀元籤，卻創紀錄從第11順位一躍成第一順位。（圖／達志影像／美聯社）