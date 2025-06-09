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雷霆爭冠根基！威廉斯點出「禿曼巴」2項防守特質

▲▼雷霆卡魯索。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯（右）點出卡魯索（左）的防守特質。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆在總冠軍賽G2以123比107擊敗溜馬，系列賽追成1比1平手，其中「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）的防守表現再度成為全場焦點。賽後隊友威廉斯（Jalen Williams）盛讚卡魯索的防守能力，直言他具備「2大關鍵特質」，是球隊本屆季後賽的防守根基。

「他是非常出色的防守者，有很棒的『手部協調』與『腳步移動能力』。」威廉斯表示，「他夠強硬，也很聰明，綜合這些再加上他的經驗，對手面對他時一定非常不舒服。」

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▲▼雷霆卡魯索。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年季後賽卡魯索主防各隊當家進攻核心。（圖／達志影像／美聯社）

卡魯索本季季後賽已多次被指派盯防各路球星，包括莫蘭特（Ja Morant）、約基奇（Nikola Jokic）、艾德華茲（Anthony Edwards）與西亞卡姆（Pascal Siakam）等，皆展現穩定的壓制效果，本場比賽他依舊從板凳出發，攻下20分、3籃板，並多次干擾溜馬的進攻發動。

雷霆於去年休賽季將年輕潛力控衛吉迪（Josh Giddey）交易至公牛，換回卡魯索，這筆交易如今看來價值不斐，除了防守端的巨大貢獻，卡魯索季後賽三分命中率達41.6%，場均出手4.3次，攻守兩端都成為雷霆的穩定力量。

關鍵字： NBA雷霆溜馬卡魯索威廉斯

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