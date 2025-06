雷霆爭冠根基！威廉斯點出「禿曼巴」2項防守特質

▲威廉斯(右)點出卡魯索(左)的防守特質。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆在總冠軍賽G2以123比107擊敗溜馬,系列賽追成1比1平手,其中「禿曼巴」卡魯索(Alex Caruso)的防守表現再度成為全場焦點。賽後隊友威廉斯(Jalen Williams)盛讚卡魯索的防守能力,直言他具備「2大關鍵特質」,是球隊本屆季後賽的防守根基。

「他是非常出色的防守者,有很棒的『手部協調』與『腳步移動能力』。」威廉斯表示,「他夠強硬,也很聰明,綜合這些再加上他的經驗,對手面對他時一定非常不舒服。」

▲今年季後賽卡魯索主防各隊當家進攻核心。(圖/達志影像/美聯社)

卡魯索本季季後賽已多次被指派盯防各路球星,包括莫蘭特(Ja Morant)、約基奇(Nikola Jokic)、艾德華茲(Anthony Edwards)與西亞卡姆(Pascal Siakam)等,皆展現穩定的壓制效果,本場比賽他依舊從板凳出發,攻下20分、3籃板,並多次干擾溜馬的進攻發動。

雷霆於去年休賽季將年輕潛力控衛吉迪(Josh Giddey)交易至公牛,換回卡魯索,這筆交易如今看來價值不斐,除了防守端的巨大貢獻,卡魯索季後賽三分命中率達41.6%,場均出手4.3次,攻守兩端都成為雷霆的穩定力量。

