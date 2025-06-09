哈利伯頓遭雷霆替補晃倒引嘲諷　溜馬主帥點名主力必須打更好

Aaron Wiggins with the handle for the stepback triple over Tyrese Haliburton ????pic.twitter.com/e25yIe48gW — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（9）日在總冠軍賽G2以107比123慘敗給雷霆，系列賽被扳成1比1平手。陣中主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不僅上半場僅得3分，還在一次回防時被雷霆替補後衛威金斯（Aaron Wiggins）以華麗後撤步晃倒，引爆社群熱議，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後一一點名主力，「每個人都得做得更多。」

威金斯這一記「戲耍」哈利伯頓的後撤三分出現在上半場，他突然變換節奏，讓哈利伯頓「腳底打滑」，隨後輕鬆命中外線，全場驚呼聲四起。網友在X（前Twitter）瘋傳該片段並酸溜溜評論，「哈利伯頓當場滑倒，威金斯那招根本是滑輪鞋級別的晃動」、「哈利伯頓被威金斯打爆了……他真的只是個運氣不錯的普通球員而已」。

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▲哈利伯頓G2雖上半場陷入低潮，他自責表示必須更快進入狀態。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽是威金斯的「逆襲」之戰，G1只拿3分的他，此役繳出18分、三分球5投全部命中，正負值高達+17，成為雷霆的奇兵。哈利伯頓則在上半場陷入低迷，直到下半場才稍微回穩，全場以17分作收，仍為全隊最高。

溜馬主帥卡萊爾賽後公開表示，「又是一個糟糕的上半場。顯然這是個大問題。我們開局打得很糟糕。下半場稍微好一些。但你不能總是被動反應，還期待自己能穩定發揮或取得成功。」

▲溜馬總教練卡萊爾點名主力必須打得更好，強調團隊協作才是關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步點名哈利伯頓、西亞卡姆（Pascal Siakam）與透納（Myles Turner）等主力大將必須做得更多，「我們是一個『生態系統』，必須整體運作。我們要得足夠的分數才能贏球，但由誰得、怎麼得，其實不是重點。。」

哈利伯頓也自我檢討，「我這兩場的上半場都打得很爛，我得想辦法讓自己從一開始就進入狀態。」溜馬G1靠他終場前0.3秒的準絕殺跳投驚險搶下勝利，接下來G3將移師印第安納主場再戰，核心球員下一戰能否早早挺身而出，破解雷霆嚴密的防守，成為勝負關鍵。