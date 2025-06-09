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首輪熱門減一？蘇嵐鴻傾向不選秀　高雄市淘汰遺憾落淚

▲蘇嵐鴻。（圖／記者楊舒帆攝）

▲蘇嵐鴻。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

高雄市188公分投手蘇嵐鴻一登板，立刻吸引球探關注，若參加選秀被視為首輪熱門。他在9日玉山盃賽事中登板，幫助高雄市將比賽逼入延長賽，卻因身體突然喘不過氣，無法持續作戰，錯失參與最後關鍵局數的機會。外界對他的動向高度矚目，蘇嵐鴻則表示，目前暫不考慮選秀。

高雄市與台東縣之戰戰況緊張，雙方以2比2進入關鍵的7局下半。蘇嵐鴻此時登板，表現技驚四座，頻頻以148公里速球壓制對手，上演三上三下，並飆出2次三振。

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延長賽啟動突破僵局制，8局下他先以三振拿下一出局，隨後投出保送，讓對手點燃反攻氣勢，接連遭3支安打，最終被扳平比數。進入9局延長賽，高雄市改由鄭鈞澤接替投球，引發球探熱議。

高雄市總教練張榮勳賽後說明：「他在第8局結束時有點喘不過氣，才臨時換上鄭鈞澤，原本預定是讓他繼續投下去。今天天氣比較熱，多少有影響。」談到他的整體表現，張榮勳表示：「一開始很好，只是8局拿下一出局後投出保送，那是致命傷，把追平分送上打擊區，壓力就來了。」

儘管高雄市備受看好，卻在此戰遺憾止步，球員們紛紛流下不甘的淚水。張榮勳坦言：「每個人都哭了，很想拚進四強。球是圓的，從第一場就一路拚，這次大家表現都不錯，打擊保持穩定，投手才是輸球主因。前兩場保送接近20次，雖然品紳也投得不錯。」

蘇嵐鴻透露，他曾有一次因為天氣太熱出現喘不過氣的情況，而這次被追平的那局，也是在身體開始感到不適的狀況下進行的。他也流下淚水，難掩失落情緒並坦言：「一開始狀況不錯，但控球還要再提升，心態也需要再穩一點。」至於外界關心他的未來動向，他表示：「目前沒有考慮選秀，傾向旅外發展或升上大學繼續磨練。」

▲球探關注蘇嵐鴻 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲球探關注蘇嵐鴻 。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高雄蘇嵐鴻棒球比賽球探

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