大谷翔平左腳挨球吻表情痛苦　賽後羅伯斯曝情況

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平8日（台灣時間）擔任先發指定打擊，4打數1安打，擊出左中間二壘打，達成5場連續安打紀錄，但也吞下本季首記觸身球。道奇終場以7比3擊敗紅雀，中止3連敗。

大谷第8局挨觸身球後仍堅持留在一壘繼續比賽，賽後也沒有纏上繃帶，並準備前往下一戰地點聖地牙哥。羅伯斯賽後指出：「雖然原訂9日的實戰打擊練習將延至10日，但大谷的腳沒問題。」

大谷首局首打席就逮中24歲右投麥格瑞比（Michael McGreevy）的首球，擊出151公里外角伸卡球、轟向左中間，敲出本季第14支二壘打。這也是他相隔6場比賽後再度出現長打。

不過後續打席表現平平，分別在第2局、第4局留下得點圈殘壘，第7局擊成游擊滾地球。第5打席在第8局遭觸身球，吞下本季首次，該球為斯萬森（Matt Svanson）投出的140公里滑球，直接打中大谷左小腿，他痛苦表情浮現、跛行上壘。

道奇終場靠著全隊火力支援終止3連敗，並守住國聯西區首位。大谷目前6月打擊稍顯平淡，8戰敲出8安打、打擊率.258，僅1轟、2打點，未見5月MVP時的火燙手感。

克蕭（Clayton Kershaw）則在相隔多時後迎來本季首勝，同時將生涯三振數推進至2983次，距離3000K只差17次。他先發5局被敲6安打、無四壞、奪7次三振，僅失1分，自2008年登上大聯盟後，連續18年皆有勝投紀錄。

雖然首局最終未能得分，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示：「首局就打得不錯，大谷的二壘打也幫助我們帶起氣勢。接下來第二局連續敲出4支安打拿下3分，也擺脫了最近幾場缺乏適時安打的低潮。」