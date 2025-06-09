在紅襪沒有出賽機會　MLB官網點名吉田正尚有望「換隊重生」

▲吉田正尚本季尚未在大聯盟出賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在紅襪苦無出賽機會的日本打者吉田正尚，近日被MLB官網點名為「8位若轉換環境可望迎來突破的球員」之一，暗示他若轉隊至需要指定打擊（DH）的球隊，將有機會重拾昔日光芒。

吉田去年季末接受右肩關節唇修復手術，春訓期間一邊復健一邊出賽，在11場熱身賽中繳出打擊率0.286、1轟、7打點的表現，然而由於目前仍無法守備，加上隊中主砲迪佛斯（Rafael Devers）本季鎖定DH角色，導致吉田無法獲得一軍出賽空間，開季便被列入傷兵名單，至今仍未實戰出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲迪佛斯本季穩定在紅襪DH出賽，繳出13轟、56分打點成績。（圖／達志影像／美聯社）

MLB官網指出，吉田的打擊價值仍被肯定，特別是對右投手有極佳適應力，過去2季累積749打席，對右投繳出3成打擊率與OPS .810。他在2023年以5年9000萬美元合約加盟紅襪，為當時日本野手旅美史上最大約，首年出賽140場打擊率0.289、附帶15轟、72打點，去年也有0.280打擊率與10轟。

然而，本季紅襪戰績不佳，截至美國時間7日僅31勝35敗，位居美聯東區第4，與龍頭洋基有9.5場勝差，晉級季後賽機率不高，球隊或許會考慮在7月底前成為「賣方」，釋出高薪資產以換取年輕戰力，如此吉田就很可能成為潛在的交易人選。

▲吉田正尚有機會被交易離開紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

MLB官網直言，「即便是非主力身份，若能在其他球隊獲得出賽機會，對吉田正尚也是個好機會。」吉田的打擊實力已在前2季獲得驗證，若能轉往需求DH戰力的球隊，或許能重獲新生，擺脫目前的困境。