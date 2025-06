「故事哥」猛打賞敲5打點　紅襪作客火力全開逆轉洋基

▲紅襪明星游擊手「故事哥」史托瑞(Trevor Story)單場狂敲5打點。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美聯東區「傳統世仇」紐約洋基與波士頓紅襪系列賽G2在台灣時間8日上午展開交鋒,前役落敗的紅襪今天火力全開,「故事哥」史托瑞(Trevor Story)領銜繳出3安5打點的優秀表現,紅襪最終10比7擊敗洋基,扳平系列賽。

Trevor Story's 3-hit, 5-RBI night helps the @RedSox even the series in the Bronx. pic.twitter.com/wXkGKuUToO [廣告]請繼續往下閱讀... June 8, 2025

紅襪本戰推出王牌左投羅切(Garrett Crochet)掛帥先發會師洋基5月份投出亮眼成績的亞布羅(Ryan Yarbrough);向來仰賴投球角度與控球精準見長的亞布羅,本場比賽卻因控球失誤而陷入苦戰,單場失掉本季新高的8分,紅襪則把握機會在3局上半攻下5分大局奠定勝基,最終擊潰洋基反攻。

Trevor Story clears the bases in a big inning for the @RedSox! pic.twitter.com/wRGGizgHbu — MLB (@MLB) June 8, 2025

「他們就是連續安打串聯起來,」亞布羅賽後表示,「你會覺得自己並沒有被強擊太多,但他們卻能找到空隙,把球打到該去的地方,再加上一些因素,事情就變得一發不可收拾。」

亞布羅今天被敲出8支安打,包括4局上半岡薩雷斯(Romy Gonzalez)2分砲以及史托瑞3局上半擊球初速106.4英哩、3分打點清壘的2壘安打,幫助紅襪逆轉比分並保持一路領先。「感覺不錯,要給在我之前上壘的隊友們肯定,他們面對不容易對付的投手打出優質打席,」史托瑞賽後說道,「有跑者在壘時敲安的感覺總是好,我覺得我們最近有點缺乏這一點,今晚能做出來真的很棒。」

Didn’t have Trevor Story going 3-for-5 with 5 RBIs on my big board… when he’s contributing, it’s just such a massive boost to the Red Sox.

pic.twitter.com/hIqeFkGO7W — Tyler Milliken (@tylermilliken_) June 8, 2025

面對這樣的猛攻,洋基主帥布恩(Aaron Boone)則坦言,「他(亞布羅)沒有把球投進那些他過去最擅長打到的位置,他有點球投得太分散了,不像以往那樣精準,對手也展現了很多頑強打席。」

紅襪方面,先發羅切雖然丟了5分,但投滿6局、9次三振的表現仍可圈可點。「他給了我們需要的東西,」紅襪總教練柯拉(Alex Cora)談到羅切時稱讚道,「不要看數據,有些球隊友應該守下來的,他今天就是得幫我們吃完6局,而他做到了。」

all three of Garrett Crochet Ks against Aaron Judge full At Bats with no cuts #RedSox #DirtyWater pic.twitter.com/e3zpOI6DU2 — Lucasparmenter23 (@Lucasparmenter0) June 8, 2025

「除了3、4顆球之外,我覺得數據沒反映我實際投得如何,這是我首次參加這樣的宿敵對決,很高興能體驗,」羅切賽後直言,而他本戰三振洋基巨砲賈吉(Aaron Judge)3次成為亮點,對此羅切自嘲說,「今天只是剛好剋他而已。」

25歲又351天的羅切在近3場比賽已累積32次三振,是自2009年萊斯特(Jon Lester)以來,紅襪最年輕達成該成就的投手。「我覺得我今天投得還不錯,我知道帳面上失了5分,但我讓對手打成了不少滾地球,我可以在領先左打者時更快結束對決,但除此之外,我覺得這是場好比賽。」羅切最後總結。