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「故事哥」猛打賞敲5打點　紅襪作客火力全開逆轉洋基

▲紅襪明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）單場狂敲5打點。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）單場狂敲5打點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美聯東區「傳統世仇」紐約洋基與波士頓紅襪系列賽G2在台灣時間8日上午展開交鋒，前役落敗的紅襪今天火力全開，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）領銜繳出3安5打點的優秀表現，紅襪最終10比7擊敗洋基，扳平系列賽。

紅襪本戰推出王牌左投羅切（Garrett Crochet）掛帥先發會師洋基5月份投出亮眼成績的亞布羅（Ryan Yarbrough）；向來仰賴投球角度與控球精準見長的亞布羅，本場比賽卻因控球失誤而陷入苦戰，單場失掉本季新高的8分，紅襪則把握機會在3局上半攻下5分大局奠定勝基，最終擊潰洋基反攻。

「他們就是連續安打串聯起來，」亞布羅賽後表示，「你會覺得自己並沒有被強擊太多，但他們卻能找到空隙，把球打到該去的地方，再加上一些因素，事情就變得一發不可收拾。」

亞布羅今天被敲出8支安打，包括4局上半岡薩雷斯（Romy Gonzalez）2分砲以及史托瑞3局上半擊球初速106.4英哩、3分打點清壘的2壘安打，幫助紅襪逆轉比分並保持一路領先。「感覺不錯，要給在我之前上壘的隊友們肯定，他們面對不容易對付的投手打出優質打席，」史托瑞賽後說道，「有跑者在壘時敲安的感覺總是好，我覺得我們最近有點缺乏這一點，今晚能做出來真的很棒。」

面對這樣的猛攻，洋基主帥布恩（Aaron Boone）則坦言，「他（亞布羅）沒有把球投進那些他過去最擅長打到的位置，他有點球投得太分散了，不像以往那樣精準，對手也展現了很多頑強打席。」

紅襪方面，先發羅切雖然丟了5分，但投滿6局、9次三振的表現仍可圈可點。「他給了我們需要的東西，」紅襪總教練柯拉（Alex Cora）談到羅切時稱讚道，「不要看數據，有些球隊友應該守下來的，他今天就是得幫我們吃完6局，而他做到了。」

「除了3、4顆球之外，我覺得數據沒反映我實際投得如何，這是我首次參加這樣的宿敵對決，很高興能體驗，」羅切賽後直言，而他本戰三振洋基巨砲賈吉（Aaron Judge）3次成為亮點，對此羅切自嘲說，「今天只是剛好剋他而已。」

25歲又351天的羅切在近3場比賽已累積32次三振，是自2009年萊斯特（Jon Lester）以來，紅襪最年輕達成該成就的投手。「我覺得我今天投得還不錯，我知道帳面上失了5分，但我讓對手打成了不少滾地球，我可以在領先左打者時更快結束對決，但除此之外，我覺得這是場好比賽。」羅切最後總結。

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪基襪大戰賈吉

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