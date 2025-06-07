隊友都知道、龍貓教練「白目」倒數　陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天靠成晉10局下再見安打氣走台鋼雄鷹，不過打出追平三壘安的陳晨威也成為關鍵人物，賽後獲選單場MVP，讓他受寵若驚，「怎麼會是我啦？不給成晉嗎？我很不好意思耶！」

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

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延長10局下，陳晨威擊出中右外野飛球，高聖恩眼看就定位，卻未能將球收進手套，形成三壘安打追平比數。談到當下瞬間，陳晨威回憶，「我以為他接到了，差那麼一拍掉出來，一開始我真的以為他接到，結果球掉了出來，但當下還是全力衝刺。」

他隨後開玩笑稱，「對啊，我本來還想衝本壘耶！沒有啦，還是要看指導員，因為我是背對著球的。」

此戰也讓陳晨威的連續安打場次推進到30場，下一步將挑戰郭嚴文連續33場安打紀錄。他坦言，壓力的確存在，「會啊，難免會知道（紀錄），前面打席如果沒有安打，心裡也會莫名有壓力，整體狀況也得比較緊繃，沒有那麼自然。」

至於如何調適？他分享，「就是要讓自己的想法保持一致，不管有沒有安打，還是照自己的步調去打。可能前面沒打出安打會讓自己急躁，盡量不要亂了設定好的擊球策略。」

是否覺得挑戰連續安打紀錄很困難，陳晨威苦笑稱，「真的不容易，可能光是這場比賽打完，再準備下一場，就要先想明天先發投手，怎麼去做，心情上跟在比賽狀況上，會一直沒辦法很放鬆，除非比賽中有打出安打，才會讓自己在場上比較正常發揮。」

這段期間，隊友沒有因為他的連續安打紀錄而不敢跟他聊天，陳晨威直呼：「敢啊（跟我講話），其實大家都知道，每個人都『偷偷』知道，還會故意講。」

他忍不住地傲嬌抱怨，「像之前龍貓教練（曾豪駒）比較白目，可能我20場的時候，他就開始在旁邊講『20、21囉！』，一直在那邊故意提醒。」

對此，曾豪駒也笑回，「講久就麻痺，麻痺了就不會想那麼多了啊！」

賽後得知自己拿到單場MVP，陳晨威露出不可置信的表情，「怎麼是我啦？不給成晉嗎？他再見安打欸！」他謙虛地說，如果不是靠再見安拿下致勝分，他會把票投給投手，感謝辛苦守住戰局的陳冠宇。