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高聖恩連兩戰開轟嚇到自己　感謝陳文杰在安打荒時給方向

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹外野手高聖恩火力持續加溫！昨（6日）對戰樂天桃猿一戰中，於3局上敲出左外野陽春砲，連兩場開轟。

儘管近期球隊歷經延賽打亂節奏，但高聖恩利用練習期間持續維持手感，「還是一樣讓自己在每一次揮擊、擊球都能夠更確實，剛好很幸運的就飛出去了。」

他笑說，連兩場開轟「真的有嚇到」，自認短程安打型選手，並沒有特別追求全壘打，「昨天那球其實重心還有點跑掉，沒想到會飛出去，完全嚇到，怎麼飛那麼遠！」

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除了場上表現驚喜，前一場他在主場獲選MVP時，教練黃甘霖更現身舞台與他共舞，讓他相當感動，「我也不知道他為什麼會上來跟我一起，可能是公司安排的小驚喜吧，我當下真的有嚇到。」

談起黃甘霖教練，高聖恩滿是感激，「他真的很照顧我們每一位外野手，把我們當做自己的小孩，就像爸爸一樣，還會帶我們去吃飯。」

從初入職棒的青澀，如今開始嶄露頭角，高聖恩坦言這段過程並不容易，「剛進來面對二軍就發現沒那麼好適應，有懷疑過自己能不能上一軍。」但在學長與教練的鼓勵下，他漸漸穩住腳步，「現在也不能說站穩，就是要慢慢站穩。」

對於最希望加強的部分，高聖恩毫不猶豫表示，「是守備。」他坦言前一場比賽有幾顆球自己啟動太慢，感覺還有進步空間，「守備穩一點，就能更專注在打擊上。」

被問到職業生涯中最感謝的學長，高聖恩不忘提起陳文杰，「那時我安打還沒打出來時，文杰就有在關心我，我常去他房間找他，他也會教我代打該怎麼準備。」

如今文杰雖因傷整季報銷，正在復健中，但高聖恩透露，「他現在可以走路了，比預期好得快，我要把他幹掉！（笑）」

▲高聖恩。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲高聖恩。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹高聖恩教練黃甘霖學長守備

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