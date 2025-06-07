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選秀遇超小年！古久保談對策　鎖定關鍵戰力缺口

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中職選秀6月底登場，樂天桃猿位居第4順位，面對本屆選秀「超小年」，總教練古久保健二提出看法，「遇到這種狀況，策略擬定很重要，相當考驗球團。」他坦言，一般來說，球隊還是都會優先選投手，「但如果沒有辦法選到理想的投手，也會去思考補強其他位置。」

古久保直言各隊都會有想要的選手，「這裡就要好好思考，即戰力選手可能會比較少，或許就會以未來性的球員為主，這當中也考驗球探功力。」

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他強調，還是要看球隊整個狀況與戰力需求，「如果今年有一個台灣第一的投手，但我們球隊有類似的同齡選手，假設有4位的話，那就不用刻意要去選投手，還是有其他位置可以考量，像是可能缺少游擊，或許就能優先選那個位置。」

面對第一輪的人選，也有球隊不管位置，直接選當前最有天賦、最好的選手。古久保表示，「這也是其中一個方法，選當下天花板最高的選手，可能球隊有自己的想法。」

以自家球隊來說，古久保坦言，目前看起來最欠缺是內野手，但他也說，「我想不管哪一球隊，還是會最優先考慮投手。」但球隊處於第4順位，相對被動，他笑說，「如果好的投手只有3個，輪到我們可能就沒了，我們想要撿也是撿不到。」

關鍵字： 中職選秀樂天桃猿古久保策略

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