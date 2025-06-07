道奇打線狂敲10安卻1分未得　羅伯斯點出問題

▲道奇此役得點圈頻頻殘壘。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（7）日作客聖路易，以0比5不敵紅雀，本季第4度遭到完封，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後點出問題所在，表示球員在得點圈機會時太常「追打壞球」，導致錯失得分良機。

本場比賽因大雨延遲開打1小時，道奇雖全場敲出10支安打，數量上優於紅雀的9安打，卻始終無法將分數送回本壘，尤其在第8局，貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）接連安打形成無人出局一、二壘的黃金機會，卻遭紅雀第3任投手梅頓（Nick Maton）化解。

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羅伯斯對此表示，「當我們進入得點圈時，球員開始擴大選球範圍，結果對變化球出棒太多，被對手抓到節奏。」他點名紅雀先發投手葛雷（Sonny Gray）控管危機能力優異，「他有效限制了傷害，這場投得很好。」

儘管大谷翔平繼續維持火熱手感，連續3場比賽都敲出安打，貝茲更單場貢獻3安，但道奇打線仍無法串聯形成實質攻勢，此戰10安打全數殘壘，讓球隊苦吞完封。

對於此役無功而返的進攻表現，羅伯斯仍抱持信心，「我們還能擊出安打，這是好事，我期待明天球隊能有更多突破。」