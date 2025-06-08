術後躺病床看雙胞胎哥哥舒治浩逐夢　舒治偉棄捕轉投盼選秀翻身

▲舒治偉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿投手舒治浩的雙胞胎弟弟舒治偉，歷經兩次手術後於近一年轉型為投手，力拚選秀，盼能追隨哥哥腳步，一同站上職棒殿堂。

舒治偉高中時期以野手為主，也曾擔任捕手並客串投手，最快球速達148公里。升上大學後因手肘傷勢轉任捕手，高三至大學階段飽受手肘傷困擾，先後接受兩次手術，才得以重返球場。他的阻殺能力曾獲肯定，2023年以捕手身份參加中職測試會，惟未獲青睞。

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去年8月成為他的轉折點，自興富發轉戰新北凱撒，並正式改練投手。總教練周宗志回憶：「2023年冬季聯盟他還擔任捕手兼投手，當時球速就有140公里以上，展現不錯的投球能力。」

不過剛轉任專職投手時仍遭遇不少挫折。周宗志指出：「第一個盃賽他一上場就被敲安、失分。他的控球能力不錯，但習慣把球丟進紅中。」後續在投手教練指導下調整球路與變化球種，今年春聯表現已有顯著提升，成為值得信賴的牛棚投手，最快球速達到148公里。

舒治偉坦言，轉練投手是一次難得的機會。「剛開始時一局都投不完，今年春聯進步不少，但還有很多地方需要加強。周教練的鼓勵讓我有信心投入選秀。」

他說：「職棒是個夢，也受到哥哥的影響。剛開刀那年我躺在病床上，看著哥哥在職棒投球，一開始真的很想放棄，是靠家人與教練的鼓勵，才熬過那段低潮期。」

他特別感謝周宗志教練給予重新開始的機會，「從零開始，練投也是從最基本做起，教練沒有給我成績壓力，而是教我如何處理場上狀況與危機。一開始我也曾懷疑自己是否選擇正確，但後來更積極向學長請教，思考投球策略，春聯表現我給自己70分，還有很多進步空間。」

談到與雙胞胎哥哥的關係，他坦言：「從小就常被拿來比較，也不想輸給哥哥，所以從未想過放棄。即使未來進入職棒仍可能被比較，但我已經習慣了。」被問是否希望與哥哥同隊，他說：「不會特別想這個問題，畢竟我經歷過兩次開刀，若能進入職棒，對我而言就已經超出想像了。」