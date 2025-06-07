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超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

▲林鴻祥。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林鴻祥。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／專訪

新北凱撒投手林鴻祥的人生歷程出現重大轉彎。國中時期他就備受看好，高一時期更一度飆速，展現亮眼身手。後來他離開球場，曾在工地打拼，如今重返賽場找回高中時的狀態，今年準備叩關職棒選秀，挑戰更高層級。

很難想像這位即將挑戰職棒選秀的投手，有段時間在工地揮汗如雨，為生活奔波。他回憶道：「很多人看身材就知道是打棒球的，自己也有點遺憾沒辦法打球。」

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林鴻祥在國中時期就是棒球圈內矚目的投手新星，高一時期更展現出色球速與控球表現。「高中之後就離開球場兩年，高三僅投了1場比賽。」他回憶當時在外地工作，做過許多體力活，包括工地、飯店房務與外送員。

「在工地最辛苦，早上4小時、下午4小時，有時拆鷹架趕工，晚上還要加班。」他說：「還是好好打球比較好。從小一直打球，突然沒打球很不習慣，一直都想回到球場。」

他生涯的轉捩點，來自新北新北凱撒周宗志偶然翻閱秩序冊的瞬間。「我在尋找可用之兵時翻到以前的秩序冊，想起林鴻祥。」周宗志教練表示，「剛好隊內有與他同部落的球員，就聯絡上他了。」

對周教練而言，林鴻祥是不可多得的潛力股。「他高一時投球很有實力，很可惜離開球場。如果他今年能夠選上職棒，一定會覺得很開心、很欣慰，可能會比培育球員旅外還開心。」

當時球隊並未立即讓林鴻祥入隊，而是安排他經過為期半年的不支薪測試期。「覺得很意外，沒想到有這樣的機會。一方面想回到球場，一方面又擔心沒有收入，所以當時有些猶豫。」林鴻祥坦言，「還好有以前的國小教練幫助我，支援一些生活費。」

回歸球場的過程並不輕鬆。2023年剛入隊時，他的球速僅約132公里。2024年3月8日生日當天與球隊正式簽約時，球速也尚未突破140公里。

「跟高中時的訓練量差很多，一開始超累的，快吐了！」他苦笑回憶重訓課表的艱辛。透過紮實的訓練，他逐漸提升身體素質與爆發力。「跟隊友比球速時都墊底，總覺得還差一點感覺。」

周宗志教練表示：「這段期間，體能教練與投手教練都很照顧他，他自己也很爭氣，回到狀態的時間比我們預期的還快，每個盃賽都增加一點球速。」

轉機出現在今年春季聯賽。「那是一場張力很大的比賽，一登板就147公里，第二球就亮紅字（超過150公里）。」林鴻祥透露，終於找回高中時期的投球感覺。

「如果時間能倒回高中，我會好好打球。」他毫不猶豫地說，「剛進新北市時，也沒想過自己能進職棒，是周教練一直鼓勵我，讓我懂得年輕球員要設定目標。」

談及即將到來的職棒選秀，周宗志教練充滿期待也不失務實：「如果他能進職棒，身體強度要繼續加強，畢竟職棒強度不同。我們一年只有兩個大盃賽，跟職棒相比差很多。」

技術層面上，周教練也提出建議：「決勝球還要再增加高揮空率的球種。滑球、曲球表現不錯，但二縫線、變速球等的揮空率還不夠，遇到更高階打者會是個挑戰。」

關鍵字： 棒球新北凱撒林鴻祥職棒選秀挑戰

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